Рост ВВП Украины в III квартале будет в лучшем случае около нуля — эксперт

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале текущего года, с учетом данных по промышленному производству за январь-август, будет в лучшем случае около нуля.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

«Статистические данные подтвердили, что промышленность находится в стадии стагнации. Это дает основания говорить, что реальный рост ВВП в III квартале будет в лучшем случае около нуля», - сказал он.

При этом А.Вальчишен не исключает, что в III квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года может быть зафиксирован спад ВВП на уровне до 1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года составил 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

В январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%, в августе 2012 года против июля – 1,8%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 9,5%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.