ВР планирует освободить от налогов прибыль самолетостроительных предприятий

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно предприятий самолетостроительной промышленности)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Ко второму чтению данный законопроект будет подготовлен в сокращенные сроки.

В законопроекте предлагается подпункт «г» пункта 17 подраздела 4 «Особенности взимания налога на прибыль предприятий» раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса изложить в новой редакции, согласно которой временно, сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2011 года, освобождается от налогообложения прибыль предприятий самолетостроительной промышленности, полученная от основной деятельности (класс 28.99 группа 28.9 раздел 28, класс 30.30 группа 30.3 раздел 30, класс 33.16 группа 33.1 раздел 33 КВЭД ДК 009:2010), а также от проведения такими предприятиями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (класс 72.19 группа 72.1 раздел 72 КВЭД ДК 009:2010), которые выполняются для потребностей самолетостроительной промышленности.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина заявил, что правительство намерено заложить в проекте государственного бюджета на 2013 предоставление налоговых льгот реальному сектору экономики, посчитав, что их общий уровень составит 71 млрд грн.

В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 21% до 19%. Кроме того, для субъектов индустрии программной продукции ставка налога на прибыль составит только 5%.

Одновременно в бюджете-2013 будут заложены налоговые льготы для предприятий легкой промышленности, судо-, самолетостроения, а также предприятий машиностроения для АПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия "запускает" Ан-148 на внешний рынок вместо Суперджета