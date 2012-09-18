Промпроизводство в августе снизилось из-за ослабления глобального спроса на сталь — эксперты

Снижение промышленного производства в Украине в августе 2012 года против августа 2011 года на 4,7% в основном вызвано ослаблением глобального спроса на сталь, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном аналитиками «ИНГ Банк Украина».

«По нашему мнению, основным фактором, повлиявшbм в августе на динамику промышленного производства, выступило падение производства стали (на фоне снижениz спроса на сталь и железную руду). В частности, по итогам прошлого месяца металлургия снизила объемы производства на 12,5% к прошлому году», - отмечают аналитики.

В обзоре указывается, что показатель промышленного производства перешел в негативную плоскость (январь-август 2012 года против аналогичного периода 2011 года - спад 0,4%) впервые с начала текущего года.

«В ближайшем будущем мы не ожидаем возобновления роста промышленного производства, поскольку глобальный спрос на основную экспортную продукцию остается низким», - говорят аналитики «ИНГ Банк Украина».

Также сообщается, что вследствие неожиданного падения промышленного производства по итогам августа аналитики банка пересмотрели годовой прогноз по данному показателю до -0,1% г/г.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

В январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%, в августе 2012 года против июля – 1,8%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 9,5%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.