Российские банки могут выделить 4 млн долл. на строительство швейной фабрики в Горловке

Российские банки могут открыть кредитную линию на 4 млн долл. для строительства новой швейной фабрики в Горловке (Донецкая область).

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор «Украинской маркетинговой группы» Артур Герасимов.

«По результатам переговоров были достигнуты принципиальные договоренности об открытии одним из крупных российских банков кредитной линии в размере 4 миллионов долларов под строительство новой швейной фабрики в Горловке», - сказал А.Герасимов, который участвовал в переговорах, проходивших непосредственно на девятом саммите «Ялтинской европейской стратегии».

По словам А.Герасимова, на встрече представителей российского и украинского правительства с международным бизнесом был поднят вопрос инвестиций в предприятия Горловки.

В частности, обсуждалась тема возрождения Горловского швейного производства, на котором когда-то были задействованы тысячи людей.

«В ходе дискуссии была высказана не просто заинтересованность инвесторов, а и форма решения вопроса, которая позволила выйти на предварительные договоренности», - добавил А.Герасимов, уточнив, что главным аргументом привлечения инвестиций стало наличие в Горловке квалифицированного персонала.

«Сегодня местные профессиональные специалисты остались без работы из-за закрытия фабрики, но при нашей поддержке они готовы сразу приступить к возрождению отрасли в области», - добавил бизнесмен.

Справка УНИАН. В советское время в Горловке работали две швейные фабрики, считавшиеся гигантами легкой промышленности.

В конце 90-х фабрики изменили форму собственности и стали акционерными обществами – ЗАО «Альтаир» и ОАО «Горловчанка».

Однако продолжить работу предприятия не смогли. Так, ЗАО «Альтаир» было обанкрочено по инициативе местного управления Пенсионного фонда.

Аналогичная ситуация наблюдается и с «Горловчанкой». В настоящее время идет процесс ликвидации предприятия.

Ялтинская Европейская Стратегия проходила в Крыму с 14 по 16 сентября.