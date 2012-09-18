«Богдан Моторс» за 8 месяцев получил 66,4 млн грн убытка

«Автомобильная компания «Богдан Моторс» (ранее «Луцкий автомобильный завод»), входящая в корпорацию «Богдан», за 8 месяцев текущего года получила 66,4 млн грн убытка, говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что темпы роста убытков «Богдан Моторс» катастрофические, поскольку за июль-август они увеличились в два раза.

Согласно данным компании, убытки за первое полугодие составили 31,6 млн грн, что в 7,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, общее производство автотранспорта в компании за 8 месяцев т.г. составило 10716 единиц против 13951 единиц в январе-августе 2011 года. В том числе производство легковых автомобилей за этот период сократилось на 28,7% - до 9661 единицы,

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

Производственные мощности корпорации «Богдан», расположенные в Луцке, Черкассах и Крыму, позволяют изготавливать 120-150 тыс. легковых авто, до 9 тыс. автобусов и троллейбусов всех классов, а также около 15 тыс. грузовиков и специализированной техники.