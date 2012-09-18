В Украине начали серийное производство вагонов-ресторанов с вакуумными туалетами

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) начал серийное производство вагонов-ресторанов собственной разработки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, в корпусе пассажирского вагоностроения Крюковского вагонзавода началась сборка вагонов-ресторанов, созданных в 2012 году специалистами проектно-конструкторского управления предприятия. Один из новых вагонов, согласно договору, отправится в этом году на Таджикскую железную дорогу.

В новом вагоне-ресторане, как и в обычном пассажирском вагоне есть тамбур, два вакуумных туалета, котельное отделение. Кроме этого, здесь есть оборудованная современной бытовой техникой кухня, обеденный зал на 40 мест, мини-бар на 2 места (всего этот ресторан рассчитан на 42 посадочных места), отделено место для мытья посуды, есть душевая кабина для персонала.

По данным предприятия, на кухне в новом вагоне будет установлен полный комплект оборудования: холодильники, столы, мойки, шкафы для сушки и хранения посуды, инвентаря, одежды. Обеденный зал оборудуют кондиционером и телевизорами. Для бесперебойного обеспечения электроэнергией вагон-ресторан оборудуют дизель-генератором мощностью 16 кВт. Это позволит работать бытовой технике не только во время движения, но и во время стоянок.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.