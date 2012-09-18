Янукович хочет ремонтировать российские суда

Украина ведет переговоры c Российской Федерацией о ремонте и восстановлении российских кораблей на украинских предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с активом Одесской области.

«Сегодня идут активные переговоры, и я думаю, что они закончатся положительным решением», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что рассчитывает в скором времени подписать соглашение о ремонте и модернизации кораблей Военно-морского флота России на украинских предприятиях.

"Ведутся переговоры, россияне прекрасно понимают, что большая часть их флота построена на наших заводах, и они прекрасно понимают, что ремонтировать корабли оптимальнее всего на наших заводах", - заявил Н.Азаров.