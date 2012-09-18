Спад промпроизводства по итогам года составит 1,5% - эксперты

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз темпов роста промышленного производства в Украине в 2012 году с 0% до -1,5%, сообщила в комментарии агентству УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

«Учитывая слабые данные за август, мы понижаем наш годовой прогноз по темпам роста промпроизводства до -1,5% г/г с 0%. Прогноз по украинской промышленности и экономике в целом на 2013 г. по-прежнему зависит от состояния мировой экономики. Мы пока сохраняем наш прогноз роста промпроизводства на следующий год на уровне +3,0% г/г» - сообщила она.

Е.Белан отметила, что данные по промышленному производству за август оказались намного хуже ожиданий. «Мы прогнозировали снижение на 1,3% г/г, а консенсус- прогноз агентства Bloomberg составлял минус 1,5%, при этом самое существенное снижение ожидалось на уровне 2,9%» - подчеркнула она.

По словам Е.Белан снижение объемов промпроизводства в первую очередь было вызвано углублением спада в металлургии (-12,5% против - 8,6% в июле) и машиностроении (-13,7% против -7,4%) на фоне продолжающегося ослабления внешнего спроса. Кроме того, она отметила, что свою роль сыграла высокая база сравнения: темпы роста в экспортно-ориентированных металлургии и машиностроении, а также в промышленности в целом, достигли максимума в августе 2011 г., а затем начали замедляться из-за обострения проблем в мировой экономике.

Эксперт сообщила, что в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (которые Госстат рассматривает как один сектор) по прежнему не произошло позитивных сдвигов - сокращение объемов выпуска в отрасли составило 33% г/г.

«Большинство нефтеперерабатывающих заводов в стране простаивает, поскольку не могут конкурировать с импортными нефтепродуктами, которые активно поставляются в страну, в том числе из Беларуси» - говорит Е.Белан.

При этом она отметила, что большинство остальных секторов промышленности также показали отрицательный рост, кроме химии, производства электроэнергии и добычи энергетических материалов.

Е.Белан считает, что начиная с сентября темпы падения промпроизводства должны немного сократиться на фоне более низкой базы сравнения. «Однако вряд ли стоит ожидать каких-либо заметных улучшений в секторе без восстановления внешнего спроса и/или принятия мер по восстановлению отечественной нефтеперерабатывающей отрасли» - говорит эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

В январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%, в августе 2012 года против июля – 1,8%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 9,5%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.