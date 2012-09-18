В Украине могут ввести утилизационный сбор на сельхозтехнику

Правительство Украины изучает возможность введения утилизационного сбора на бывшую в употреблении сельскохозяйственную технику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сообщил в ходе встречи с министром промышленности Беларуси Дмитрием Катериничем.

«Мы детально изучаем возможность и целесообразность, на основании совещания по поддержке реального сектора экономики, введения утилизационного сбора на, бывшую в употреблении сельскохозяйственную технику», - сказал П.Порошенко.

При этом он подчеркнул, что Украина и Беларусь смогут проработать вопрос о взаимном неприменении такого сбора в двусторонней торговле.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Президент РФ Владимир Путин заявил о целесообразности введения утилизационного сбора на ввоз иностранной сельхозтехники. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Госдумы.

В газете «Урядовый курьер» №166 от 14 сентября опубликовано постановление Кабинета министров Украины №843 от 3 сентября, которым вводится утилизационный сбор на импортированные из России автомобили и автобусы.