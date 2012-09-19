В России рассекретили самое большое в мире месторождение алмазов

В Сибири в России рассекретили самое большое в мире месторождение так называемых импактных алмазов.

Как сообщает «Газета по-украински» (№137 от 19 сентября), алмазы лежат в Попигайском кратере, который образовался от падения метеорита более 37 млн лет назад.

Этот кратер диаметром почти 100 км расположен на границе Красноярского края и Якутии. Количество алмазов может исчисляться триллионами каратов.

«Эти алмазы могут сделать революцию в инструментальной, камнерезной, буровой промышленности. Однако бриллиантовый рынок они не перевернут, потому что не имеют никакого отношения к ювелирному камню», - рассказал сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук Николай Похиленко.

Отмечается, что обнаруженные алмазы ценны тем, что имеют метеоритное происхождение. Они вдвое тверже синтетических или природных алмазов, и имеют крупные зерна. Некоторые достигают 2 см.

Как отмечает издание, алмазные залежи обнаружили советские геологи еще в 1970-х годах. Информацию засекретили, чтобы не останавливать производство синтетических алмазов. Тогда в СССР строили заводы для этого.

В 2013 году российские ученые намереваются приступить к изучению сибирского источника алмазов.