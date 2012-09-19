«ЗАЗ» в 2013 году начнет перенос производства автобусов из Ильичевска в Мелитополь

ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» намерен начать перенос автобусного производства с Ильичевского завода автомобильных агрегатов на Мелитопольский моторный завод в 2013 году. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя правления корпорации «УкрАвто» Олег Папашев.

По его словам, основная проблема производства Ильичевского завода — это трудовые ресурсы. «К сожалению, в Ильичевске отсутствует достаточное количество квалифицированных рабочих, и нам приходится работать вахтовым методом, собирая людей со всей Украины. Поэтому мы планируем перенести производство автобусов в Мелитополь, где ситуация с квалифицированными кадрами для автомобильного производства намного лучше», - пояснил О.Папашев.

Кроме того, он отметил, что в Ильичевске слишком высокий налог на землю. «Прибрежная зона, портовый город, местный налог на землю в 6 раз выше, чем в Мелитополе. Если местная власть не хочет иметь автомобильное производство… Ну не хочет - и не надо», - сказал О.Папашев.

Вместе с тем он уточнил, что сроки переноса автобусного производства пока точно не установлены. «Программа переноса рассчитана на 3-4 года, пройдут выборы, и мы вернемся к этому вопросу в 2013 году», - добавил зампредправления «УкрАвто».

Он также сообщил, что «УкрАвто» ежегодно производит около 1 тыс. автобусов.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

В состав "ЗАЗ" входят два автомобильных завода, расположенных в Запорожье (единственный автомобильный завод в Украине, оснащенный кузовным цехом) и Ильичевске, а также завод по изготовлению двигателей в Мелитополе.