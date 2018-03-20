Холодная осень-2012: экономика "покрывается льдом"

Середина сентября запомнится признанием властью тревожного состояния отечественной экономики. Официальная статистика зафиксировала падение промпроизводства (на уровне показателей начала кризиса-2008), почти вдвое замедлились темпы роста ВВП. В правительстве пытаются сохранять оптимизм, а в стране хотят понять, есть ли у руководства, несмотря на показательный оптимизм, план действий для минимизации кризиса или же получится "как всегда"...

Промпроизводство: все ниже и ниже

В начале этой недели Госстат сообщил, что в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года составил 4,7%. По данным ведомства, в январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%, в августе 2012 года по сравнению с июлем – 1,8%. Из-за неожиданного падения промпроизводства эксперты были вынуждены ухудшить годовые прогнозы. Еще в июне, ориентируясь на показатели мая (тогда промпроизводство выросло на 1%), эксперты предполагали годовой рост на 1,5%, а уже на этой неделе дают те же проценты, но со знаком минус – спад промпроизводства по итогам года ожидают на уровне 1,5%.

По данным Госстата, наибольшее снижение объемов промпроизводства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки – на 33,2% и в машиностроении – на 13,7%, в частности, спад объемов производства машин и оборудования составил 14,4%, электрического, электронного и оптического оборудования – 20,5%, транспортных средств и оборудования – 9,6%.

Также спад производства зафиксирован в металлургии и производстве готовых металлических изделий – на 12,5%, в легкой промышленности – на 2,1%, в обработке древесины и изделий из нее – на 0,2%.

Основное увеличение производства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксировано в химической и нефтехимической промышленности – на 10,3%, в т.ч. в химическом производстве – на 12,8%. Увеличение производства в добывающей промышленности составило 2,6%, в частности, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 6,8%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, зафиксирован спад – на 2,4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в августе т.г. против августа-2011 увеличились на 5,1%, против июля-2012 – снизились на 3,7%, а в январе-августе 2012 года против аналогичного периода 2011 года – увеличились на 5%.

Такие показатели совсем не вписываются в планы власти. Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, увеличение промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистичному прогнозу – 8,3%.

*** Если поднять архив и посмотреть показатели за аналогичные месяцы 2011 года против 2010 г., то темпы падения промышленности выглядят просто катастрофически. Май, июнь, июль, август 2011 г. характеризовались ростом промышленности на уровне более 8%. В частности, рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%. Поставим в ряд в обратном хронологическом порядке еще несколько невеселых цифр для нашей промышленности, которая в этом году «падала» все лето: спад промышленного производства в июле 2012 года по сравнению с июлем 2011 года составил 0,9% (тогда как в июле 2011 г. против июля 2010 г. рост промпроизводства составил 8,7%)

В июне т.г. спад промпроизводства против июня 2011 г. составил 1,4% (в июне 2011 г. против июня 2010 г. – рост на 8,9%)

Ну и, наконец, в мае т.г. по сравнению с маем 2011 года производство выросло аж на 1% (впрочем, в мае 2011 г. против мая 2010 г. – на 8,6%).

Такие низкие показатели роста промышленности, как в этом году, были у нас в канун кризиса 2008 года – начиная с августа.

Прогнозы становятся все хуже

Промпроизводство показывало плюсовые показатели до мая этого года, а дальше – только минус. Эксперты прогнозировали, что такая негативная тенденция сохранится, но спад на 4,7% стал для многих неожиданностью. Аналитики "ИНГ Банк Украина" говорят, что снижение промышленного производства обусловлено в основном ослаблениям глобального спроса на сталь.

«По нашему мнению, основным фактором, повлиявшим в августе на динамику промышленного производства, стало падение производства стали (на фоне снижения спроса на сталь и железную руду). В частности, по итогам прошлого месяца металлургия снизила объемы производства на 12,5% к прошлому году», – отмечают аналитики.

Эксперты также добавляют, что показатель промышленного производства перешел в негативную плоскость (январь-август 2012 года против аналогичного периода 2011 года – спад 0,4%) впервые с начала этого года.

«В ближайшем будущем мы не ожидаем возобновления роста промышленного производства, поскольку глобальный спрос на основную экспортную продукцию остается низким», – отмечают аналитики «ИНГ Банк Украина».

Из-за неожиданного падения промышленного производства по итогам августа аналитики банка пересмотрели годовой прогноз по данному показателю до -0,1% г/г.

Инвестиционная компания Dragon Capital также ухудшила прогноз темпов роста промышленного производства в Украине в 2012 году с 0% до -1,5%.

«Учитывая слабые данные за август, мы снижаем наш годовой прогноз относительно темпов роста промпроизводства до -1,5% г/г с 0%. Прогноз относительно украинской промышленности и экономики в целом на 2013 г., как и раньше, зависит от состояния мировой экономики. Мы пока еще сохраняем наш прогноз роста промпроизводства в следующем году на уровне +3,0% г/г», – сообщила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Е.Белан отметила, что данные относительно промышленного производства за август оказались намного хуже ожиданий. «Мы прогнозировали снижение на 1,3% г/г, а консенсус-прогноз агентства Bloomberg составлял минус 1,5%, при этом самое существенное снижение ожидалось на уровне 2,9%», – отметила она.

По словам Е.Белан, снижение объемов промпроизводства в первую очередь было обусловлено углублениям спада в металлургии (-12,5% против -8,6% в июле) и машиностроении (-13,7% против -7,4%) на фоне длительного ослабления внешнего спроса. Кроме того, она отметила, что свою роль сыграла высокая база сравнения: темпы роста в экспортно ориентированной металлургии и машиностроении, а также в промышленности в целом достигли максимума в августе 2011 г., а затем начали замедляться из-за обострения проблем в мировой экономике.

Эксперт сообщила, что в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (которые Госстат рассматривает как один сектор) так и не произошло положительных сдвигов – сокращение объемов производства в отрасли составило 33% г/г.

«Большинство нефтеперерабатывающих заводов в стране простаивают, поскольку не могут конкурировать с импортными нефтепродуктами, которые активно поставляются в страну, в частности из Беларуси», – отметила Е.Белан.

В то же время, по ее словам, большинство других секторов промышленности также показали негативный рост, кроме химии, производства электроэнергии и добычи энергетических материалов.

Белан считает, что, начиная с сентября, темпы падения промпроизводства должны немного сократиться на фоне более низкой базы сравнения. «Однако вряд ли стоит ожидать каких-то ощутимых улучшений в секторе без возобновления внешнего спроса и/или принятия мер для восстановления отечественной нефтеперерабатывающей отрасли», – считает эксперт.

Падение промпроизводства уже отразилось на прогнозах роста ВВП. По словам руководителя аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале текущего года, с учетом данных по промышленному производству за январь-август, будет в лучшем случае близким к нулю.

«Статистические данные подтвердили, что промышленность находится в стадии стагнации. Это дает основания говорить, что реальный рост ВВП в III квартале будет в лучшем случае близким нулю», – сказал он.

При этом А.Вальчишен не исключает, что в III квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года может быть зафиксирован спад ВВП на уровне до 1%.

Кризис-2008 forever?!

Сухие статистические данные наталкивают на невеселые воспоминания-размышления. Где-то мы такое уже слышали, где-то уже такое видели и ощущали. И было это совсем недавно. Как будто попал на знакомое представление, знаешь сюжет и финал, декорации, мизансцены, реплики, персонажи (премьеры, президенты, депутаты, эксперты) – те же, но актеры – уже другие. И из-за этого, с одной стороны, страшно и грустно, потому что недавняя история имела печальный конец, а с другой – как-то не по себе из-за зыбких надежд – а вдруг новые актеры "повернут" представление в другую сторону? Но кто ж его знает, в какую.

Напомним, именно в строительной отрасли первыми появились явные признаки кризиса в 2008 году. Строители первыми заговорили о рецессии еще летом 2008-го, когда вся страна почивала на лаврах всплеска последних лет, а премьер Тимошенко даже не успела пообещать, что кризис обойдет Украину стороной.

Кстати, оптимистичные надежды премьера подпитывали информационное пространство вплоть до середины октября. Хотя экспертная среда уже в конце того же августа – в начале сентября свидетельствовала: последствия мирового финансового кризиса вызвали в Украине больший резонанс, чем политические события (коллизия с возможными внеочередными парламентскими выборами).

В конечном итоге, уже во второй половине октября 2008 г. премьер заговорила о необходимости превентивных мер для минимизации следствий кризиса и даже назначила "невесток", виновных в том, что кризис нас не минует... И вся вторая половина октября прошла на фоне гиперактивной деятельности правительства (по крайней мере, такое впечатление создается, когда просматриваешь те новости) по минимизации последствий мирового финансового кризиса, который почему-то таки ворвался к нам, хотя страна и стояла "в стороне от мировых финансовых процессов".

И вот пять лет спустя дежавю: все лето правительство «распевает» о том, что кризис – это мираж, хотя благополучие отечественной экономики опирается преимущественно на данные статистики, объективность которых вызывает улыбку. При этом цифры «официальной экономики», например, относительно инфляции, во время походов по магазинам вызывают у электората когнитивный диссонанс, а эксперты все чаще заявляют об угрожающем состоянии дел и негативируют свои прогнозы. При этом с каждым месяцем робота промышленности все выразительнее демонстрирует реально тяжелое состояние. Но "акценты" на позитив в мессиджах должностных лиц расставляют будущие парламентские выборы.

Понятно, что нынешняя реальность таки пробьется наружу сквозь пропаганду. И в конечном итоге правительству придется начать осторожно говорить о рецессии, замедлении темпов и пр. На Ялтинской Европейский стратегии, выступая перед иностранцами, Николай Азаров заявил, что "...по Украине очень серьезно проходится вторая волна кризиса, а я бы сказал не вторая волна, а продолжающийся кризис..." Заявление для ушей украинцев очень резонансное.

На заседании Кабмина 19 сентября премьер Азаров также заявил, что видит признаки рецессии и что темпы экономики замедлились: по итогам 8 месяцев 2012 года рост ВВП составил 1,5%, тогда как по итогам 7 месяцев был 2%, а по итогам шести – 2,5%. В то же время, Азаров отметил, что этот показатель ВВП хороший (?!), учитывая негативное влияние на экономику Украины некоторых внешних и внутренних факторов: рецессии, которая началась в ряде стран мира, свертывания международных товарных рынков и рынков капитала. Премьер добавил, что негативно влияют на украинскую экономику также дорогие энергоносители и необходимость погашать ранее привлеченные большие долги.

Отдельно акцентируем на словах премьера, который отметил снижение темпов роста в... строительстве.

Опять дежавю – пока все списывается на рикошет коварного мирового кризиса. Или на то, что власть предержащие еще не назначили «виновных», а на предыдущее правительство проблемы списывать уже не очень убедительно, или потому, что нужно любой ценой дотянуть до выборов (чтобы сохранить власть), а там уже с опозданием «увидеть» кризис.

Кстати, нельзя исключать и такой сценарий: как только пройдут выборы, именно ныне действующее правительство «назначат виновным» в экономических провалах и с треском отправят в отставку. На такой невеселый сценарий намекает «нестыковка» в оценках ситуации премьером и президентом, которая проявилась несколько недель назад. На фоне еще совсем недавних премьерских реляций о повальном позитиве в стране слова Януковича, что мировой кризис обязательно зацепит Украину, прозвучали знаково. Впрочем, через неделю президент не преминул воспользоваться ситуацией и на Ялтинской Европейской стратегии деликатно толкнул Евросоюз, который стал, по его словам, «новым центром мирового кризиса». Попытка увидеть виновных в украинских бедах за пределами страны может успокоить разве что... нынешний состав правительства. Поскольку дает основания надеяться, что нынешние «сливки» будут придерживаться принципа «не выносить мусор из избы» и наиболее известная часть нынешнего Кабмина будет с уважением отправлена... на заслуженный отдых – в Раду.

К сожалению, любой вариант развития экономики в целом, как и пертурбации во властных коридорах (парламентские выборы пока еще никто не отменял), для рядовых украинцев выливается в одно слово – потрясение. Пока "сверху" к электорату доносятся преимущественно успокоительные мантры, а не сухой рациональный план решения экономических проблем в государстве. Ощущение – то же самое, что больному говорить "все будет хорошо, ты обязательно выздоровеешь", не леча его... Сначала это успокаивает, потом – настораживает, дальше – пугает, и наконец – вызывает жесткий протест и бунт. Но стоит ли проверять "на жажду к жизни" весь народ?!

И еще. В Ялте премьер отметил, что для борьбы с кризисом необходимы нестандартные подходы и решения. Интересно – какие? И разработаны ли уже эти "нестандартные решения" или же это только планирование...

Ярина Сало (УНИАН)

Екатерина Иващенко (УНИАН)