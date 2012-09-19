«УкрАВТО» продолжает искать соинвестора для своего польского предприятия
Корпорация «УкрАВТО» продолжает искать соинвестора для возобновления работы Варшавской автомобильной фабрики (FSO).
Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя правления корпорации «УкрАВТО» Олег Папашев.
«Мы в поиске. Но в данном случае многое зависит от государства, потому что приход крупного инвестора - это не только договоренность двух бизнес-партнеров, это гарантия государства создать для данного бизнеса стабильные условия работы», - сказал О.Папашев и добавил: «Сейчас польский завод законсервирован, но все оборудование поддерживается в рабочем состоянии и готово к запуску».
Как сообщал УНИАН, в 2007 году корпорация «УкрАВТО» заявляла о намерении создать СП с американской компанией General Motors на базе польского завода FSO.
Сообщалось, что согласно достигнутым договоренностям 60% акций нового СП будут принадлежать «УкрАВТО», 40% - подразделению General Motors – GM Daewoo (Южная Корея). Однако в дальнейшем СП так и не было создано.
В ноябре 2010 г. правление завода FSO объявило о намерении уволить 95% сотрудников фабрики из-за проблем с заказами на продукцию.
Справка УНИАН. В 2005 году FSO оказалась на грани банкротства, от которого фабрику спасла корпорация «УкрАВТО», выкупившая ее долги перед банками и инвестировавшая в развитие предприятия, которое поставляло украинскому концерну машинокомплекты Daewoo Lanos. «УкрАВТО» через свою компанию «АвтоЗАЗ» купил 19,9% акций завода за символические 100 злотых (около 30 долл.) и получил от польского правительства право управлять остальными акциями предприятия.
В 2008 году FSO, мощности которой позволяют ежегодно производить 225 тыс. машин, за счет производства 150 тыс. машин заняла третье место на польском рынке автопроизводителей с примерно 15-процентной долей рынка.