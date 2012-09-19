ЗАЗ скорректировал производственные планы в сторону уменьшения

ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ), скорректировал планы производства автомобилей в 2012 году в сторону уменьшения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя правления корпорации «УкрАВТО» Олег Папашев.

По его словам, в связи с введением в РФ утилизационного сбора будет сокращаться доля ЗАЗ на российском рынке. «Наша доля на российском рынке и так невелика, но теперь она сократится на пару тысяч автомобилей. Всего мы экспортировали в Россию в январе-августе этого года около 20 тысяч автомобилей, на внутреннем украинском рынке было реализовано около 17 тысяч автомобилей, - сказал О.Папашев. - У нас существует система текущего планирования, для того чтобы произвести автомобиль, мы должны заказать сталь, купить двигатель в той же Корее. С момента размещения заказа на комплектующие до момента выхода автомобиля с конвейера проходит 4 месяца. Таким образом, мы можем корректировать производство на 5 месяцев вперед. Сейчас мы скорректировали производство в сторону уменьшения».

При этом он уточнил, что всего в этом году предприятие планирует произвести около 55 тыс. автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года председатель правления ПАО «ЗАЗ» Николай Евдокименко заявлял о том, что завод планирует произвести в 2012 году 67 тыс. автомобилей, что на 10% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

ПАО «ЗАЗ» в 2011 году увеличил чистую прибыль в 10,8 раза, по сравнению с 2010 годом, до 107,663 млн грн.

В 2011 году ЗАЗ увеличил выпуск автомобилей на 33,86% по сравнению с 2010 г. – до 60 862 штук.

Среди автомобилей, произведенных Запорожским автозаводом в 2011 году, 7 авто - ЗАЗ, 2 342 - ВАЗ, 24 086 - CHANCE, 8 394 – Sens, 10 850 – Lanos и 910 - Ланос – фургон.

ЗАЗ Forza в 2011 году выпущено 4 318 шт., А13 - 5 882, Chevrolet - 524, KIA - 2 957, ТАТА – 292.

Также в январе-декабре 2011 г. ПАО «ЗАЗ» выпустило 300 автобусов.

Экспорт авто производства ПАО «ЗАЗ» в 2011 году по сравнению с 2010 г. увеличился более чем на 40% - с 21 717 до 30 590 автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине производство автомобилей упало на 19,8%