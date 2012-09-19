Данилишин: последствия нового витка кризиса могут быть хуже прежнего

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что последствия нового витка экономического кризиса, признаки которого уже есть в Украине, могут быть хуже последствий прежнего витка – 2008-2009 годов.

Об этом он написан на своей странице в сети Facebook.

Б.Данилишин подчеркивает, что за 8 месяцев 2008 года рост ВВП составлял 7,1%, в то время, как по предварительным данным Госстата, озвученным премьер-министром Николаем Азаровым, в текущем году за этот же период рост ВВП составил 1,5%.

«Последние статистические данные, приведенные Государственной службой статистики Украины, свидетельствуют, что Украина постепенно входит в новый виток кризисной круговерти, которая может иметь последствия намного хуже, чем в период 2008-2009 годов. Занимаясь только критикой «попередников», теперешняя власть наступает на те же грабли, вместо того, чтобы учесть уроки», - отметил Б.Данилишин.

Он отмечает спад промышленного производства в январе-августе на уровне 0,4% (против роста 0,2% в январе-июле 2012 года).

Главным внутренним сдерживающим фактором развития Б.Данилишин считает ограниченное кредитование реального сектора экономики и высокие процентные ставки по кредитам.

"Вызывает серьезную обеспокоенность состояние дел в сфере строительной деятельности. В январе-августе 2012 г. предприятиями Украины выполнено строительных работ на сумму 35,7 млрд грн, что в сравнимых ценах составляет 92,0% к объемам строительства в соответствующем периоде предыдущего года. Вызывает тревогу и аномально низкая инфляция, которая связана с постоянным снижением покупательной способности украинцев. Затяжная длительность дефляционных процессов в течение четырех месяцев может свидетельствовать о снижении покупательной способности населения и повышении уровня административного вмешательства в экономику…Ситуацию, которую мы имеем сегодня с точки зрения инфляционной составляющей, можно считать как так называемую отложенную инфляцию, которая может иметь достаточно непрогнозируемые последствия», - отмечает Б.Данилишин.

Сегодняшняя ситуация, отмечает экс-министр экономики, также прямо связана с достаточно жесткой денежной политикой Национального банка Украины.

«В теперешних условиях нужно НЕМЕДЛЕННО прибегать к методам регуляции экономики средствами монетарной политики (кредитование экономики). Если такие мероприятия будут применены, рост экономики может оживиться, но одновременно начнется и рост цен. Однако решающий фактор, который влияет на экономику в целом - политический. Это сдерживает инвестиции, инновационные процессы и модернизацию экономики в целом. Кроме того, о последующем росте инфляции можно говорить и потому, что со стороны правительства уже прозвучали заявления о том, что после выборов придется повысить цены на газ для населения и коммунальных предприятий», - отметил Б.Данилишин.

Чтобы предотвратить банковский кризис, по мнению Б.Данилишина, НБУ целесообразно принять ряд решений, которые устанавливают принципы рефинансирования коммерческих банков с проблемами краткосрочной ликвидности. Нацбанк должен проводить политику увеличения волатильности курса для снижения рисков разбалансирования платежного баланса и перейти к свободному обменному курсу.

«Нужно изучить вопрос возможности расширить коридор колебания гривни, а затем постепенно перейти на свободный обменный курс. В этом направлении есть опыт многих стран», - отметил Б.Данилишин.

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