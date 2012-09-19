«АВИАКОН» получил госзаказ на выпуск вертолетов

Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «АВИАКОН» получил государственный заказ на выпуск вертолетов.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Первая партия вертолетов в количестве 18 штук будет выпущена уже в этом году, а к 2014 году планируется увеличить объемы производства вертолетов до 40 штук в год. Кроме того, предприятие выиграло тендер Министерства обороны Украины на капитальный ремонт вертолетов Ми-8 с дооборудованием под требования ООН и стандарты Международной организации гражданской авиации (ICAO) на сумму 60,006 миллиона гривен до 18 декабря. Договор заключен 12 сентября.

Председатель Сумской ОГА Юрий Чмырь отметил, что область демонстрирует уверенные шаги в реализации данной государственной программы. По его словам, «в самое ближайшее время» мощности конотопского предприятия увеличатся более чем в три раза, что позволит создать новые рабочие места, а также получать дополнительные отчисления в бюджеты и значительно развить инфраструктуру. А уже в 2015 году продукция завода будет реализовываться не только в Украине, но и за рубежом.

Справка УНИАН. Конотопский авиаремонтный завод «АВИАКОН» начал свою деятельность в 1931 году как авиационные мастерские в составе 18-й авиабригады УВО. Сегодня основными направлениями деятельности предприятия являются: капитально-восстановительный ремонт и переоборудование вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17, Ми-8, Ми-26, Ми-2 всех модификаций; ремонт агрегатов вертолетного, приборного, специального и радиоэлектронного оборудования; исследование технического состояния вертолетов в местах их эксплуатации; капитальный ремонт и ремонт по техническому состоянию вертолетов Ми-17, Ми-35 и их модификаций выездными бригадами на базе эксплуатанта; продление межремонтных ресурсов; балансировка несущего и рулевого винтов вертолета с использованием оборудования CHADWICK; антикоррозийная обработка планера вертолетов и самолетов, покраска летательных аппаратов полиуретановыми эмалями фирмы Du Pont; изготовление шлангов высокого и низкого давления для вертолетов Ми-8/17, Ми-24/35, Ми-2 всех модификаций; изготовление остекления вертолетов «Ми» всех типов и модификаций; изготовление резинотехнических изделий для ремонта агрегатов вертолетов; обучение и повышение квалификации авиационного персонала заказчиков на учебной базе ГП «АВИАКОН», выполнение капитально-восстановительного ремонта вертолетов разработки КБ им. М.Л. Миля.