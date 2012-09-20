Порошенко хочет расширить список стран для действия утилизационного сбора на авто

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко считает, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Об этом он заявил в интервью «КоммерсантЪ-Украина».

«Возможно этот список (стран – УНИАН) стоит расширить, потому что автомобили из Российской Федерации не более опасны для окружающей среды, чем автомобили из Индии или Китая», - сказал П.Порошенко.

При этом П.Порошенко отметил, что Украина и Россия продолжают переговоры о неприменении этого сбора. Он также подчеркнул, что действие утилизационного сбора в Украине в отношении импортируемой из России продукции не решит проблем украинского автомобилестроения.

Как сообщал УНИАН, Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).

С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины отмечали, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.