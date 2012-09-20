Эксперты прогнозируют спад производства по итогам 2012 года на уровне 1%

Объем промышленного производства в Украине по итогам 2012 года может сократиться на 1% из-за ухудшения ситуации в мировой экономике, говорится в комментарии информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Эксперты центра ожидают, что процесс восстановления мировой экономики и торговли будет медленным. Такие отрасли как добывающая, химическая, металлургия и машиностроение до конца 2012 года вряд ли получат существенную поддержку в виде новых заказов, и темпы их производства останутся не выше текущих.

«Начало третьей программы количественного смягчения в США (QE3) посредством ежемесячного приобретения обеспеченных облигаций в размере 40 млрд долл. может оказать поддержку мировым товарно-сырьевым рынкам. Тем не менее, до конца текущего года это вряд ли поддержит рост производства в экспортоориентированных отраслях украинской промышленности. Мировые цены на сталь в отличие от большинства активов продолжают снижаться, что также пока не дает поводов для оптимизма», – отмечает руководитель FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

Эксперты сообщили, что в январе-августе текущего года существенное сокращение объемов производства было зафиксировано в экспортоориентированных отраслях: в машиностроении на 2,5%, металлургии на 3,8%, добывающей отрасли на 1,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

В январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%, в августе 2012 года против июля – 1,8%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 9,5%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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