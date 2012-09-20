Россия успела ввести утилизационный сбор до вступления в силу ЗСТ СНГ – Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что Россия успела ввести утилизационный сбор на автомобили до вступления в силу Договора о зоне свободной торговли СНГ.

Об этом он заявил в интервью центральным телеканалам.

«Как раз сегодня, 20 сентября, вступил в силу Договор о зоне свободной торговли. До этого он не действовал. Поэтому то, что Россия ввела в действие так называемый утилизационный сбор, это никакого отношения к Договору о свободной торговле на тот момент не имело. Вот, поторопились. Успели, точнее, вскочить в поезд и принять какие-то меры защиты до вступления в силу закона», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортированные из России автомобили и автобусы.