ArcelorMittal за 8 месяцев увеличил производство металлопроката на 12,5%

Один из крупнейших горно-металлургических комбинатов Украины ArcelorMittal Кривой Рог за 8 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011г. увеличил производство металлопроката на 12,5% - до 3,59 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении ArcelorMittal.

Производство чугуна за указанный период увеличилось на 19% - до 3,7 млн тонн, стали — уменьшилось на 38,8% - до 2,2 млн тонн.

Компания также сообщает об увеличении производства металлопроката в августе т.г. до 496,1 тыс. тонн с 476,7 тыс. тонн в августе 2011 г., стали — до 554,2 тыс. тонн с 541,7 тыс. тонн, чугуна — до 485,3 тыс. тонн с 462 тыс. тонн.

«Хотя в августе 2011 г. уровень производства был хорошим, в этом году мы добились чуть лучших результатов: производство чугуна повысилось на 5%, стали – на 2,5%, товарного проката – на 4%», - цитирует пресс-релиз главу администрации компании Парамжита Калона.

П.Калон также отметил, что ArcelorMittal продолжает ремонтные работы на нескольких печах, что позволит стабилизировать производство и улучшить показатели.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.