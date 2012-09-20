Украина занимает десятое место в мире по объемам выплавки стали

По итогам января-августа текущего года Украина занимает 10-е место в мире по объемам выплавки стали. Об этом сообщается отчете World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA).

Согласно отчету, на первом месте остается Китай с 481,5 млн тонн стали, что на 2,3% превышает аналогичный показатель января-августа 2011 года, на втором месте - Япония — 72,5 млн тонн (рост 0,3% в сравнении с 8 месяцами 2011 года), третье место у США — 61 млн тонн (рост 6,2%), на четвертом месте - Индия — 50,6 млн тонн (рост 2,8%), пятое место заняла Россия с 47,3 млн тонн, (рост 2,8%), шестое - Южная Корея - 46,6 млн тонн (рост 3,2%), седьмое - Германия - 28,8 млн (сокращение на 5,3%), восьмое - Турция — 24,1 млн тонн (рост 9,2%), Бразилия занимает девятое место с 23,1 млн тонн стали, что на 3,3% меньше, чем за 8 месяцев 2011 года. Украина, сократив по итогам января-августа выплавку стали на 5% - до 22,4 млн тонн, оказалась на 10-м месте. Следующее, 11-е место, занимает Италия с 18,4 млн тонн стали, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно рейтингу WSA, по итогам 2011 года Украина занимала 8-е место в мире по объемам выплавки стали, опередив Бразилию и Турцию, занимавших соответственно 9-е и 10-е места.

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