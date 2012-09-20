Ввоз на территорию ТС озоноразрушающих веществ будет запрещен с 2013 года

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о запрете с 1 января 2013 года ввоза на территорию Таможенного союза озоноразрушающих веществ (гидробромфторуглероды, бромхлорметан).

Как говорится в пресс-релизе ЕЭК, соответствующее решение было принято Коллегией ЕЭК 18 сентября.

Одновременно вводится запрет на ввоз продукции, в которой в качестве хладагентов используются озоноразрушающие вещества, например, холодильных машин, промышленных и бытовых кондиционеров, осушителей воздуха и т.д.

«Данное решение ЕЭК позволит обеспечить выполнение обязательств, вытекающих из Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и приводит законодательство Таможенного союза в соответствие с требованиями данного протокола, говорится в сообщении.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, запрет на ввоз коснется продукции «очень небольшого» числа компаний, которые до сих пор в качестве хладагентов используют озоноразрушающие вещества.

«Кроме того, поскольку срок службы холодильников, кондиционеров и т.п. составляет несколько лет, запрет на ввоз позволит минимизировать ситуации, когда потребитель не сможет легально получить необходимые для обслуживания приобретенной техники средства», - отметил А.Слепнев.

Ввоз и вывоз таких озоноразрушающих веществ будет возможен в случае транзитных перевозок, а также для их использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ и в особых случаях их применения, предусмотренных Монреальским протоколом.

Запрет на ввоз продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, не коснется транзитных товаров и некоторых переносных огнетушителей, а также оборудования, подпадающего под экспортный контроль. Также данный запрет не коснется физических лиц, осуществляющих ввоз и вывоз продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, для личного пользования.