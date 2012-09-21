Metinvest B.V. привлекает 25 млн евро кредита для строительства установки на ЕМЗ

Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической Группы «Метинвест», объявляет о привлечении кредитной линии на сумму 25 млн евро для строительства установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на Енакиевском металлургическом заводе.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Группы «Метинвест».

Согласно пресс-релизу, кредитная линия привлекается на срок 10 лет под гарантии немецкого экспортного кредитного агентства Euler Hermes Deutschland AG (ЭКА). Единственным организатором и кредитором по кредитной линии под гарантии ЭКА выступил DeutscheBank.

Процентная ставка составляет 1,95% годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на Енакиевском металлургическом заводе немецкой компанией-изготовителем KüttnerGmbH&Co. KG.

«Данная кредитная линия стала первым кредитом под гарантии ЭКА, полученным нашей группой, и на сегодня - это самая крупная кредитная линия под гарантии ЭКА, предоставленная Deutsche Bank украинской компании. Привлеченные средства позволят нам продолжить строительство установки вдувания ПУТ, которое является ключевой частью нашей программы технологической модернизации», - приводятся в пресс-релизе слова финансового директора группы Метинвест Сергея Новикова.

В интервью еженедельнику «Комментарии» (№36 от 21 сентября) генеральный директор компании СКМ Олег Попов, в состав которой входит Группа «Метинвест», отметил, что запуск установок ПУТ на предприятиях Группы позволит снизить потребление природного газа. «В прошлом году «Метинвет» потребил почти 3 млрд куб. м газа, в этом планируем выйти на 2,2 млрд. кубов, после установки ПУТ — потреблять до 1 млрд. куб. м газа, а при текущих ценах на газ - это 30 долларов экономии на каждой тонне чугуна», - сказал О.Попов.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.