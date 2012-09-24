Минэкономразвития обвиняют в парализации работы предприятий втормета

Министерство экономического развития и торговли Украины на протяжении 2 месяцев затягивает выдачу лицензий на осуществление деятельности с металлоломом, а также около 3 месяцев не утверждает разрешения на экспорт лома черных металлов. Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации вторичных металлов «УАВтормет», направленном в адрес Президента Украины Виктора Януковича и размещенном на сайте Ассоциации.

В обращении отмечается, что бездействие Минэкономразвития в решении упомянутых вопросов парализовало работу предприятий вторичной металлургии.

«По этому вопросу «УАВтормет» и ведущие предприятия отрасли в течение последних месяцев многократно обращались к Минэкономразвития и лично к министру, но ни одно решение принято не было. Более того, начались бюрократические действия по «усовершенствованию» постановления КМУ от 03.05.2012 №388, регулирующего вопросы экспорта металлолома. После непринятия предложенных изменений в постановление из-за низкого профессионального уровня проекта, 18 сентября т.г. министерством вновь предложен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О металлоломе", который сейчас служит своеобразным «обоснованием» фактического отказа министерства оперативно выполнять функции государственного регулятора в этой сфере», - говорится в обращении Ассоциации.

Руководство «УАВтормета» отмечает, что немотивированные ограничения работы ломоперерабатывающей отрасли негативно сказываются на обеспечении металлоломом металлургических предприятий Украины и их производственной деятельности.

В этой связи Ассоциация просит Президента дать поручение срочно разблокировать работу отрасли.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития выступило с инициативой ввести аукционы по продаже квот на экспорт лома черных металлов, о чем сказано в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О металлоломе".

В пояснительной записке отмечается, что с целью внедрения прозрачной процедуры распределения между субъектами внешнеэкономической деятельности установленных на определенный календарный год объемов экспорта металлолома предлагается применить механизм продажи права экспорта металлолома с аукциона.

Предпосылкой для разработки данного законопроекта в министерстве называют неадекватное количество заявленного к экспорту металлолома.

«Из-за особенностей рынка металлолома, ограничение объема экспорта конкретной цифрой на основании действующей редакции статьи 12 Закона Украины "О металлоломе" было воспринято участниками рынка как чрезмерно жесткий метод регулирования и создало искусственное напряжение на рынке, что повлекло неадекватный всплеск ажиотажа по экспорту металлолома. Так, объем заявленного к экспорту металлолома по обращениям субъектов составил 5,5 млн тонн, что более чем в 6 раз превышает предельный объем экспорта металлолома для 2012 года и имеющиеся запасы металлолома в стране», - отмечается в пояснительной записке.

В Минэкономразвития напоминают, что Законом Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикатов с их использованием" и Законом Украины "О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов" закреплены экономически обоснованные ставки вывозной (экспортной) пошлины. В этой связи в министерстве предлагают начальную цену лотов на аукционах по продаже квот на экспорт металлолома установить на уровне ставок пошлин, которые предусматривались по этим законам.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №388 от 3 мая утвердил предельные объемы экспорта лома черных металлов из Украины в 2012 году в объеме 900 тыс. тонн.