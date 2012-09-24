УГМК открыла новый супермаркет металла в Днепропетровской области

Украинская горно-металлургическая компания (АО «УГМК») открыла новый супермаркет металла в пгт. Партизанское (Днепропетровская область).

Об этом сообщается в пресс-релизе УГМК, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, супермаркет в пгт. Партизанское стал 31 торговой площадкой Первой национальной сети супермаркетов металла УГМК, которая открылась в июне 2012 года. «В настоящее время окончательно сформирован полный сортамент сортового, листового и фасонного металлопроката производства крупнейших металлургических заводов Украины, входящих в Корпорацию «Индустриальный Союз Донбасса». Кроме этого, благодаря тесному сотрудничеству с Днепропетровским трубным заводом, особое внимание уделяется ассортименту трубной продукции», - отмечается в пресс-релизе.

Площадка УГМК в пгт. Партизанское оснащена железнодорожной веткой и удобным автомобильным подъездом, позволяет разместить порядка 8 тыс. тонн металлопродукции.

«Открытие дополнительной торговой площадки в рамках Днепропетровского филиала УГМК позволит нам оптимизировать время обслуживания клиентов и улучшить сервис. Клиентам будет предоставляться весь спектр услуг, предусмотренный стандартами сети, в частности, порезка, упаковка, маркировка и доставка металлопроката», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора УГМК Младена Пейковича.

Справка УНИАН. ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» («УГМК») было создано в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).