Еврокомиссия обеспокоена намерениями Украины повысить импортные пошлины
Брюссель. Европейская Комиссия обеспокоена намерениями Украины повысить импортные пошлины только через четыре года после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де Гухта Джон Кленси.
“ЕС обеспокоен недавним сообщением Украины о ее намерении провести новые переговоры о значительной части своих обязательств в рамках ВТО только через четыре года после ее присоединения к ВТО“, - сказал Дж.Кленси.
“Это будет касаться значительного количества тарифных позиций – более 300, – что удивляет даже своими размерами. Наш предварительный анализ демонстрирует, что повышенные тарифы коснутся значительной части торговли и в частности европейского экспорта на сумму около 2 млрд евро”, - добавил он.
При этом, по словам Дж.Кленси, особенно может пострадать автомобильный сектор, поскольку 37% европейского экспорта в ЕС (600 млн. евро) составляют именно автомобили.
“Мы уже говорили о нашей обеспокоенности вместе с другими членами ВТО на неформальной встрече ВТО на прошлой неделе (17 сентября). Все члены ВТО имеют 90 дней для изучения украинского запроса и подачи своих позиций”, - сказал Дж.Кленси.
Пресс-секретарь комиссара по вопросам торговли также напомнил, что ЕС и Украина лишь недавно завершили переговоры о создании глубокой и всесторонней зоны свободной торговли.
“Эти последние действия в рамках ВТО и их влияние на двустороннюю торговлю очень сложно согласовываются с обязательствами Украины двигаться к свободной торговле с ЕС. ЕС ожидает, что Украина будет уважать зафиксированные в соглашении положения, иначе это серьезно поставит под вопрос желание Украины продвигаться дальше в процессе создания зоны свободной торговли”, - подчеркнул он.
Дж.Кленси также сообщил, что сегодня этот вопрос будет обсуждаться на встрече К.Де Гухта с первым вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским.