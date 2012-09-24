Украина направила в ВТО список товаров для изменения импортных пошлин

Украина передала в ВТО список товарных позиций, по которым, в случае необходимости, может инициировать вопрос об изменении ставок импортных пошлин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Он отметил, что список был составлен с учетом предложений всех профильных ассоциаций.

«У нас есть перечень предложений от отраслевых ассоциаций. Мы их переработали, согласовали и направили в ВТО для того, чтобы начать консультации по этому вопросу (по пересмотру пошлин – УНИАН)», - сказал он.

П.Порошенко отметил, что консультации необходимо провести для того, чтобы узнать мнение импортеров по поводу желания Украины пересмотреть ввозные пошлины.

«Мы начали консультации для того, чтобы понять, кто на сегодняшний день заинтересован в этом, и как они отнесутся к тому, что Украина собирается на эту тему начать переговоры… На сегодняшний день мы зарезервировали право на переговоры», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что на данном этапе процедура не предусматривает конкретизацию размера изменения импортных пошлин

«Это резервирование не предусматривает конкретизации товаров и обязательного начала переговоров в будущем. Между тем, это дало возможность, в случае экономической целесообразности, в период с 1 августа 2012 года до 31 декабря 2014 года эти переговоры провести», - сказал П.Порошенко.

При этом он не уточнил, какие товары вошли в перечень для пересмотра импортных пошлин, сославшись на то, что это секретная информация.

«Этот документ носит конфиденциальный характер и раскрывать его содержание я не могу», - сказал П.Порошеноко.

При этом он подчеркнул, что не стоит создавать ажиотаж вокруг этой темы.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де Гухта Джон Кленси заявил о том, что Европейская комиссия обеспокоена намерениями Украины повысить импортные пошлины только через четыре года после вступления во Всемирную торговую организацию.

“Мы уже говорили о нашей обеспокоенности вместе с другими членами ВТО на неформальной встрече ВТО на прошлой неделе (17 сентября). Все члены ВТО имеют 90 дней для изучения украинского запроса и подачи своих позиций”, - сказал Дж.Кленси.

Дж.Кленси также сообщил, что сегодня этот вопрос будет обсуждаться на встрече К.Де Гухта с первым вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.