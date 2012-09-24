Намерение Украины повысить пошлины не противоречит желанию создать ЗСТ с ЕС - Хорошковский

Брюссель.Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заверяет, что намерение Украины повысить импортные пошлины не противоречит желанию создавать зону свободной торговли с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил в понедельник, 24 сентября, журналистам после встречи с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом де Гухтом.

“Это - пункты, которые не противоречат друг другу. Что касается углубленной и всесторонней зоны свободной торговли, то мы сейчас готовимся в рамках соглашения об ассоциации к ее подписанию, и, соответственно, она может быть реализована как одна из первых составляющих соглашения об ассоциации. Что касается повышения пошлин, то мы работаем в рамках законодательства Всемирной торговой организации (ВТО), и мы не собираемся ни в коем случае нарушать правила, установленные этой организацией”, - сказал В.Хорошковский.

Он отметил, что вопрос возможного повышения импортных пошлин украинской стороной вызвал обеспокоенность Европейской комиссии. Вместе с тем, по его словам, Украина будет очень осторожно подходить к этому вопросу.

“Безусловно, я считаю, что с нашей стороны нужно очень осторожно подходить к этому вопросу. Мы на сегодня, и это было подтверждено комиссаром К.де Гухтом, не перешли никаких законодательных норм, то есть мы действуем в рамках 28-й статьи (Генерального соглашения о торговле и тарифах ВТО - УНИАН), и в этом плане претензий прямого характера быть не может, но обеспокоенность была выражена. Была выражена просьба, чтобы мы очень осторожно двигались в этом вопросе”, - сказал первый вице-премьер.

Он также отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что существуют объективные причины, из-за которых ассоциации украинских производителей обратились к правительству с просьбой пересмотреть существующие импортные квоты.

“С нашей стороны абсолютно понятный тезис заключался в том, что когда пройдены внутренние процедуры, а вы знаете, что этому вопросу уже более года, когда ассоциации производителей обращаются к правительству, и есть определенные объективные причины, которые позволяют говорить, что у ассоциаций есть право требовать определенных дополнительных защитных мер, то Минэкономики обязано проводить определенные процедуры”, - сказал В.Хорошковский.

“Но тем не менее, мы действуем исключительно в рамках международного законодательства, и планируем, что любое последующее движение будет проводиться исключительно в рамках процесса переговоров”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 350 товарных позиций.

Это обращение уже вызвало обеспокоенность Европейской комиссии. Как заявил УНИАН представитель комиссара ЕС по вопросам торговли Джон Кленси, повышение импортных пошлин сразу на более 300 товарных позиций может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украине, который составляет почти 2 млрд евро в год. При этом Дж.Кленси отметил, что такие действия Украины не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

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Хорошковский: ЗСТ с ЕС является одним из внешнеэкономических приоритетов Украины

Начало функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом является одним из основных приоритетов внешнеэкономической политики Украины.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карлом де Гухтом в понедельник в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено перспективам подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое откроет возможность введения в действие положений в части зоны свободной торговли.

Стороны также обсудили вопросы инвестиционного климата в Украине, в частности в контексте начала бизнес-диалога между Украиной и ЕС, проинформировали в пресс-службе.

Справка УНИАН. 20 июля в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.