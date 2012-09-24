ЗЗФ начал подготовку для наращивания производственных мощностей

Запорожский завод ферросплавов (ПАО ЗЗФ) начал подготовительные работы для наращивания производственных мощностей.

Согласно информации, размещенной 24 сентября на официальном сайте Запорожской облгосадминистрации, об этом сегодня на аппаратном совещании в ОГА сообщил председатель правления Запорожского завода ферросплавов Павел Кравченко.

«Возврат НДС, решение вопроса по подстанции «Ферросплавная-2» и снижение стоимости электроэнергии до 6 центов – таковы предложения облгосадминистрации по ферросплавному заводу. Мы твердо стоим на позиции: 6 центов для ферросплавного производства. Если будет необходимо, я готов поднять этот вопрос перед президентом Украины», - цитирует пресс-служба Запорожской ОГА заявление главы области Александра Пеклушенко.

Как сообщается сайте обладминистрации, в свою очередь П.Кравченко сообщил, что уже сегодня на предприятии начались подготовительные работы, необходимые для возможного наращивания производства ферросплавов.

В интервью УНИАН П.Кравченко подтвердил информацию о начале подготовительных работ, необходимых для возобновления производства в цехах, остановленных ранее в результате перевода завода с 1-го класса потребления электроэнергии на 2-й. При этом П.Кравченко уточнил, что данные работы ведутся с учетом того, что озвученные запорожским губернатором решения могут быть и не приняты.

«Мы верим Президенту: у нас практически в каждом цеху есть его поручение о том, что до 1 октября вопрос по предприятию должен быть решен – документ, в котором четко указано, что тариф для промпредприятий, потребляющих 60 млн кВ/ч в месяц и имеющих в себестоимости продукции энергосоставляющую в 50%, должен составлять 60 долл. за 1 МВт. На основании данного документа мы действительно начали подготовку: проводим осмотр оборудования цехов и начали вести переговоры с персоналом. В то же время, уже сейчас мы имеем заявление Николая Азарова о том, что пакет предложений по комплексному разрешению проблем предприятий электрометаллургического комплекса должен быть сформирован к 15 октября – т.е. на 15 дней позже срока, определенного Президентом. Кроме того, озвучивается информация о том, что определенный Президентом тариф может быть предоставлен ЗЗФ на полгода, что для нашего завода неприемлемо: запуск печей – процесс, в который необходимо вложить порядка 60 млн грн, что недопустимо и экономически необоснованно, если через 6 месяцев ситуация с тарифом вновь станет такой, как сейчас», - заявил П. Кравченко.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Днепропетровске в ходе всеукраинского совещания по поддержке реального сектора экономики Президент Украины Виктор Янукович дал поручение до 1 октября решить проблемные вопросы Запорожского завода ферросплавов.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

По данным официальной отчетности, ЗЗФ завершил 2011 г. с чистым убытком в объеме 759 млн грн против 105 млн грн прибыли по итогам 2010 г.

По данным председателя Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), председателя правления ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Павла Кравченко, основная причина столь резкого изменения ситуации на ЗЗФ – перевод завода, на протяжении многих лет получавшего электроэнергию по I классу потребления электроэнергии на II класс, при работе по которому Запорожский завод ферросплавов не имеет возможности конкурировать с зарубежными ферросплавными предприятиями.