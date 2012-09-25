Украина предлагает России ввести нацрежимы для взимания утилизационного сбора

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 25 сентября, сообщил журналистам правительственный уполномоченный по сотрудничеству с СНГ Валерий Мунтиян.

Он также отметил, что межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

«Мы ведем переговоры, и стараемся этот вопрос вынести на ялтинское заседание глав правительств для того, чтобы принять и подписать межправительственное соглашение. Для того чтобы у нас были предоставлены для Украины и России национальные режимы», – сказал В.Мунтиян.

*** Национальный режим предполагает, что взимание утилизационного сбора с импортируемых украинских автомобилей в Россию будет происходить на тех же условиях, что и производство аналогичной продукции внутри РФ, и наоборот.

Согласно постановлению правительства РФ от 31 августа, с российских автопроизводителей утилизационный сбор не взимается, однако взамен в уведомительном порядке они должны представлять в Минпромторг гарантии о безопасной утилизации автомобиля. В противном случае, и им нужно будет внести сбор в Федеральную таможенную службу.

В Украине утилизационный сбор для отечественных автопроизводителей не действует.

Напомним, что 28 сентября в Ялте состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В повестку дня включено более двадцати вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках Содружества.

Заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач сообщил во вторник, 25 сентября, в ходе видеомоста Москва - Киев на тему: “Больше, чем СНГ: новый формат сотрудничества в рамках Содружества”, что в Ялте премьеры Украины и Российской Федерации могут обсудить соглашение, которое минимизирует влияние утилизационного сбора на автотранспорт на взаимную торговлю.

“На нашей торговле эта норма сказывается, поэтому идут переговоры - и они начались до введения утилизационного сбора - о том, как выработать формат урегулирования взаимных спорных вопросов с тем, чтобы торговля не страдала”, - сказал А.Клепач.

“Проект такого соглашения готовится, и в оптимистическом варианте его могут рассмотреть в Ялте на встрече премьеров стран СНГ, но это требует определенной работы и требует, чтобы Украина ввела в свое законодательство норму об утилизации автомобилей, чего пока нет”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортированные из России автомобили и автобусы.

Ранее Россия заявляла, что намерена отстаивать перед странами ВТО легитимность введенного утилизационного сбора на импортные автомобили.