«Мечел» продает Донецкий электрометаллургический завод

Российская горнодобывающая и металлургическая компания ОАО «Мечел» приняла решение о продаже принадлежащего ей ЧАО «Донецкий электрометаллургический завод».

Как сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте «Мечела», соответствующее решение было принято Советом директоров компании 21 сентября.

Согласно пресс-релизу, по результатам представленного менеджментом анализа активов ОАО «Мечел» Совет директоров единогласно одобрил реализацию следующих активов Группы как не соответствующих новой стратегии развития: предприятия Восточно-Европейского металлургического дивизиона «Мечел», Частное акционерное общество «Донецкий Электрометаллургический Завод» (Украина), Инвикта Мёрчант Бар Лимитед (Великобритания), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел-Сервис Глобал» (за исключением ООО «Мечел-Сервис» (Россия)), ТОО «Восход Хром» (Казахстан), ТОО «Восход Oriel» (Казахстан), ООО «Тихвинский ферросплавный завод» (Россия), ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Россия), ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Россия), ТЭЦ «Топлофикация Русе» (Болгария).

С целью ускорения реализации приоритетного проекта горнодобывающего дивизиона – освоения Эльгинского угольного месторождения – Совет директоров также рекомендовал оценить возможность продажи стратегическому партнеру миноритарного пакета акций ОАО «Мечел-Майнинг» (в размере не более 25%).

Генеральный директор ОАО «Мечел» Евгений Михель так прокомментировал решения Совета директоров: «Мы сделали важный практический шаг в рамках реализации обновленной стратегии Группы. Решения Совета директоров полностью соответствуют заявленному «Мечелом» курсу на повышение операционной эффективности, развитие наиболее перспективных с точки зрения альтернативных издержек инвестиционных проектов и позволят нам сконцентрироваться на приоритетных направлениях бизнеса, работе по планомерному снижению уровня долговой нагрузки и увеличению акционерной стоимости компании. При этом отмечу, что реализация любых возможных сделок в рамках обновленной стратегии «Мечела» будет зависеть от наличия предложений от заинтересованных сторон, содержащих условия, которые Совет директоров посчитает как наилучшим образом отвечающие интересам всех акционеров ОАО «Мечел».

В своем сообщении «Мечел» напоминает, что обновленная стратегия компании, принятая в мае этого года, подразумевает упор на таких приоритетных направлениях, как горная добыча и металлургия полного цикла с акцентом на производство длинного проката и продукции с высокой добавленной стоимостью, включая спецстали, нержавеющий прокат и метизы.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года российская компания «Мечел» завершила сделку по приобретению 100% пакета акций Донецкого электрометаллургического завода. Сумма сделки составила 537 млн долларов США.

Оплата акций ДЭМЗ будет осуществляться с рассрочкой платежа сроком на 7 лет.

ДЭМЗ - одно из самых современных металлургических предприятий Украины с производственной мощностью 1 млн тонн стали в год. Завод специализируется на выпуске непрерывно-литой заготовки, а также проката из сталей специального качества, в том числе с термообработкой. Предприятие занимает устойчивые позиции на рынке как производитель высококачественного проката, выпуская, среди прочего, круги большого диаметра из специальных марок стали, которые экспортируются в США и страны Европы.

«Мечел» - одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях; объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и метизной продукции.