Утверждена схема кооперации Казанского авиазавода и ГК «Антонов» по производству Ан-70

Утверждена схема кооперации ОАО «Казанское авиационное объединение им. С.П. Горбунова» (КАПО) и ГК «Антонов» по производству самолетов Ан-70.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте КАПО.

В пресс-релизе со ссылкой на слова президента – генерального конструктора ГК «Антонов» Дмитрия Кивы сообщается, что уже решен вопрос об организации серийного производства самолета: утверждена схема кооперации с российским серийным изготовителем - КАПО им. Горбунова, подписан график передачи документации для освоения серийного производства, для которого на территории КАПО уже готовится площадка.

Согласно сообщению КАПО, Д.Кива так же отметил, что на сегодняшний день российская сторона в полном объеме профинансировала свою часть затрат на завершение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) по проекту АН-70. «Министерство обороны Украины также уже "наполовину" обеспечило финансирование своей части затрат на НИОКР по программе. В настоящее время уже завершена модернизация электронного борта Ан-70, готовится начало заключительного этапа государственных испытаний модернизированного самолета с участием Министерств обороны Украины и РФ» - цитирует пресс-служба КАПО слова Д.Кивы.

Как ранее сообщал УНИАН, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. На 2012 год для финансирования программы Ан-70 в госбюджете Украины предусмотрено 454 млн грн.