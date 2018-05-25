"Пошлинный" спор Украины с ВТО может закончиться... под Москвой

Украина перешла в активную фазу своего членства во Всемирной торговой организации. Киев направил в ВТО предложения по пересмотру ставок ввозных пошлин по конкретным товарным позициям, которых набралось более 300.

Несмотря на то, что такие действия абсолютно законны, решение украинских властей получило негативный и достаточно мощный резонанс. Возмущенная Европа не может увязать позицию Киева с продолжающимися по его же инициативе переговорами об ассоциации с ЕС, одним из пунктов которых является Зона свободной торговли, соглашение о которой уже в работе. Дескать, как можно тормозить сотрудничество и одновременно настаивать на его расширении. Если снять со счетов законность «претензий» Украины, то, с учетом подобранного для них времени, «членская» инициатива больше схожа на подготовку к другому проекту, сугубо пророссийскому, то есть, переходу от торговой дружбы в рамках СНГ к более масштабной акции - евразийской интеграции. Таким мыслям дает развитие и некая стыковка всего происходящего.

Под грифом «понятно»

Нынешняя неделя началась с "пошлинного" скандала. Сначала СМИ распространили информацию, что Украина готовит к подаче во Всемирную торговую организацию пакет документов для пересмотра тарифных ставок в отношении более 300 импортируемых товаров. Отечественные власти не откликнулись на это официальным заявлением, что порождало все больше и больше слухов и домыслов.

Брюссель «отозвался» первым. Пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де Гухта Джон Кленси заявил, что Европейская комиссия очень обеспокоена намерениями Украины повысить импортные пошлины. Не обошлось и без намека на якобы меняющийся курс интеграции нашей страны – ЕК смутило, что данным вопросом Киев занялся только через четыре года после вступления в ВТО.

«Это будет касаться значительного количества тарифных позиций – более 300, что удивляет даже своими размерами. Наш предварительный анализ демонстрирует, что повышенные тарифы коснутся значительной части торговли и в частности европейского экспорта на сумму около 2 млрд евро», - сказал Кленси, уточнив, что особенно может пострадать автопром, поскольку 37% европейского экспорта (600 млн евро) составляют именно автомобили.

«Мы уже говорили о нашей обеспокоенности вместе с другими членами ВТО на неформальной встрече ВТО (17 сентября). Все члены ВТО имеют 90 дней для изучения украинского запроса и подачи своих позиций», - подчеркнул Кленси.

Европу беспокоило то, что данные действия Украины могут негативно отразиться на двусторонней торговле, а это не согласовывается с обязательствами активизировать сотрудничество с ЕС, зафиксированными в договоре о Зоне свободной торговли (20 июля т.г. в Брюсселе представителями Украины и ЕК был парафирован текст Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС).

Только после высказанного ЕС недовольства отозвалась и украинская власть. Факт передачи в ВТО своих торговых предложений подтвердил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко. Но с некой оговоркой, мол, никто не ставит вопрос ребром: «Мы начали консультации для того, чтобы понять, кто на сегодняшний день заинтересован в этом, и как они отнесутся к тому, что Украина собирается на эту тему начать переговоры… На сегодняшний день мы зарезервировали право на переговоры».

По его словам, на данном этапе процедура не предусматривает конкретизацию размера изменения импортных пошлин, как и «обязательного начала переговоров в будущем. Между тем, это дало возможность, в случае экономической целесообразности, в период с 1 августа 2012 года до 31 декабря 2014 года эти переговоры провести». При этом министр отказался назвать конкретные пункты списка, сославшись на «конфиденциальный характер» информации, хотя и уточнил, что список составлен с учетом предложений всех профильных ассоциаций. Вот на такой манер власть успокоила возмущенных - не бойтесь, это только пробный шар.

Исключительно по правилам

На первый взгляд в данной ситуации намеки ЕС выглядят как-то странно, ведь к действиям украинских властей и придраться-то нельзя, они четко следуют букве закона. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. А 9 ноября 2011 года зарезервировала право на пересмотр уступок, зафиксированных в Перечне уступок и обязательств Украины, в рамках соглашений ВТО в течение следующего трехлетнего периода. Он начался 1 января 2012 года. Почему мы не сделали это в первый трехлетний период членства в организации, можно только догадываться (видимо, не определились, с кем «воевать»).

Притом, что Россия, вступив в ВТО в августе текущего года после долгих лет переговоров, сразу же взялась за подготовку претензий к торговым партнерам. В октябре должны состояться консультации. Москва не раз заявляла, что ее позиции жесткие. Кстати, есть масса претензий и к России со стороны членов ВТО, том числе и в отношении введения утилизационного сбора на автомобили. Скоро станет понятно, чем все закончится.

К слову, не хочется иронизировать, но то ли российский пример расторопности так расшевелил наших, то ли что-то изменилось в расстановке сил на поле ВТО после вступления в организацию России, да и сам факт этого вступления дал толчок украинской стороне активизировать работу по защите своего рынка.

Впрочем, нельзя сказать, что последние четыре года украинская сторона вообще ничего не делала. В приказе Минэкономразвития (№ 226 от 16 ноября 2011 года) указывалось, что предложения Украины с обоснованием возможности и целесообразности пересмотра ставок ввозных пошлин по конкретным товарным позициям должны быть подготовлены к 20 декабря 2011 г. Для этого даже была специально образована межведомственная рабочая группа, которую возглавил уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины, глава делегации Украины для участия в переговорах в рамках Всемирной торговой организации Валерий Пятницкий. Видимо, не успели. Но Брюссель так не думает, особенно зная, что уже заработала ЗСТ в рамках СНГ, а также «неназойливые» советы Кремля, в каком направлении Киеву надобно двигаться.

Впрочем, украинская власть не сдается. Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский, находясь в скандальный день в Брюсселе, заявил, что намерение Украины повысить импортные пошлины не противоречит желанию создавать зону свободной торговли с ЕС. «Это - пункты, которые не противоречат друг другу. Что касается углубленной и всесторонней зоны свободной торговли, то мы сейчас готовимся в рамках соглашения об ассоциации к ее подписанию, и, соответственно, она может быть реализована как одна из первых составляющих соглашения об ассоциации. Что касается повышения пошлин, то мы работаем в рамках законодательства Всемирной торговой организации (ВТО), и мы не собираемся ни в коем случае нарушать правила, установленные этой организацией», - сказал он.

Европе он пообещал, что Украина будет очень осторожно подходить к этому вопросу, хотя и действует «в рамках 28-й статьи (Генерального соглашения о торговле и тарифах ВТО – ред.), и в этом плане претензий прямого характера быть не может, но обеспокоенность была выражена. Была выражена просьба, чтобы мы очень осторожно двигались в этом вопросе».

Он также отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что существуют объективные причины, из-за которых ассоциации украинских производителей обратились к правительству с просьбой пересмотреть существующие импортные квоты (достаточно вспомнить «утилизационный» скандал).

У экспертов свое видение происходящего. Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, комментируя ситуацию на своей странице в Facebook, выразил уверенность, что решение о пересмотре таможенных пошлин может быть связано с подготовкой Украины к вступлению в Таможенный союз, хотя и не противоречит правилам ВТО. В дальнейшем это может иметь негативные тенденции для торгово-экономического сотрудничества с рядом стран.

Кроме того, по его мнению, это предложение может существенно повлиять на состояние переговорного процесса о Зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, так как повышенные тарифы заденут значительную часть европейского экспорта в Украину.

«Согласно тарифным обязательствам Украины, которые являются неотъемлемой частью Протокола о вступлении Украины в ВТО, изменение ставок ввозной пошлины состоялось как на продовольственные, так и промышленные группы товаров. До вступления в ВТО действующая средневзвешенная тарифная ставка по всей номенклатуре составляла 7,02% (сельское хозяйство - 18,19%, промышленность - 6,11%), а после вступления в ВТО в соответствии с привязанными уровнями по всей номенклатуре она равна 5,09% (сельское хозяйство - 10,0%, промышленность - 4,77%)», - поясняет Данилишин.

Он также подчеркнул, что средневзвешенная тарифная ставка после вступления России в ВТО составляет 9,5%, что значительно выше показателя Украины.

«Конечно, сегодняшняя позиция Украины в ВТО не может в полной мере устраивать как отечественных производителей, продукция которых является неконкурентоспособной на европейском и мировом рынках, так и страны-члены Таможенного союза, потому что средневзвешенные тарифные ставки в Украине значительно ниже, что в случае вступления Украины в эту организацию могло бы значительно раскачать торговый баланс стран-членов ТС. Скорее всего, нынешние действия украинского руководства можно расценивать как подготовку к вступлению Украины в Таможенный Союз», - считает Данилишин.

Кроме того, по его словам, повышение ставок ввозной пошлины способствовало бы защите внутреннего рынка в условиях надвигающегося кризиса, но переговоры со странами-членами ВТО могут затянуться более чем на год.

«На данный момент, на мой взгляд, власть должна находить соответствующие условия для поддержки отечественного экспорта, а не сдерживать импорт, что может существенно повлиять на доходную часть бюджета. Как известно, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 1 полугодие 2012 года составило 7,2 млрд долл. Украинским властям также целесообразно обратить внимание на высокую степень открытости национальной экономики (отношение внешнеторгового оборота к ВВП - 113,2%), низкую конкурентоспособность отечественного производства, его высокую энерго- и материальную затратность, низкий технологический уровень экспортной продукции», - подчеркивает Данилишин.

Он убежден, что в условиях нестабильного развития мировых рынков и усиления экспортной ориентированности отечественной экономики негативные тенденции во внешнеэкономической безопасности Украины будут усиливаться. Поэтому «необходима оптимизация структуры как экспорта (путем увеличения объемов поставок продукции с высокой долей валовой добавленной стоимости), так и импорта (путем диверсификации поставок энергоносителей, увеличения импорта технологий и т.д.), а также важно получить максимальную выгоду от участия как в уже существующих международных объединениях (ВТО, СНГ, ГУАМ и пр.)», так и недавно организованных.

Большую ясность в данный вопрос может внести ожидаемое 28 сентября заседание премьеров стран СНГ в Ялте. По словам главы украинского правительства Николая Азарова, главной темой этой встречи станет расширение зоны свободной торговли в рамках СНГ (напоминаем, договор о ЗСТ СНГ только на днях вступил в силу).

Нана Черная (УНИАН)