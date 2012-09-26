Федерация работодателей создает Национальный реестр контролирующих госорганов

Харьков. Федерация работодателей Украины начинает работу по созданию Национального реестра контролирующих органов, которые могут проверять деятельность компаний, предприятий, субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Федерации работодателей Украины Дмитрия Фирташа, такое решение было сегодня принято на заседании Совета ФРУ.

«Нам необходимо составить полный перечень многочисленных служб, инспекций, администраций, управлений, сотрудники которые могут прийти на предприятие и устроить проверку. Наша цель – договориться с властью о максимальном сокращении количества контролеров и создании единого порядка проведения проверок», – сказал он.

Д.Фирташ отметил, что сегодня проверять предприятия могут, по разным оценкам, от 40 до 95 контролирующих органов, и это количество необходимо сокращать.

«Необходимо четко понимать существующую картину: где дублируются полномочия, какие нормы устарели. Понимая это, мы сможем аргументировано говорить о сокращении количества контролирующих органов. А когда доведем задуманное до конца, Украина станет более понятной для иностранного капитала, для компаний, готовых инвестировать в страну», – сказал он.

В Федерации также приводят данные Международной финансовой корпорации (IFC), согласно которым в 2010 году 74% украинских предприятий посетили инспекции контролирующих органов. Прямые расходы предприятий на прохождение проверок превысили 3,2 млрд. гривен.

В ФРУ отметили, что процедуры осуществления надзора за деятельностью хозяйствующих субъектов регламентируется принятым в 2007 году Законом Украины «Об основах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности». По мнению членов ФРУ, этот закон фактически потерял свою актуальность, поскольку количество видов надзора, которые не регулируются этим законом, за последние пять лет выросло в 2,5 раза - до 20. Регламенты проведения проверок большинства госорганов сегодня определяются не законом, а внутренними документами различных ведомств.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) создана 27 сентября 2002 г., представляет интересы работодателей в экономических и социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне.

В ноябре 2011 года главой ФРУ был избран Д.Фирташ.