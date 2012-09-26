27 сентября в Киеве стартует авиакосмическая выставка «АВИАСВИТ–XXI»

В Киеве на базе аэродрома «Киев – Антонов» с 27 сентября по 1 октября пройдет Международный авиационно-космический салон «АВИАСВИТ – XXI».

Как заявлено в программе мероприятия, тематикой выставки станут летательные аппараты всех типов и назначений, их строительство, эксплуатация и модернизация, вооружение боевых самолетов, бортовое оборудование, наземное оборудование, аэрокосмические и спутниковые устройства.

Также запланирована летная программа, в рамках которой выступят российская пилотажная группа «Русь» и литовская группа «Балтийские пчелы» на самолетах Л-39. Кроме того, предусмотрены полеты боевой авиации ВВС Украины.

На статической площадке будут продемонстрированы образцы военной авиационной техники из наличия ВВС Украины.

В рамках деловой программы с 25 по 27 сентября в Национальном авиационном университете состоится V Всемирный конгресс «Авиация в XXI столетии» – «Безопасность в авиации и космические технологии». Основными целями Конгресса являются обсуждение научно-технических достижений, определение перспективных направлений исследований, организация международного сотрудничества в области авиационного транспорта и его инфраструктуры, анализ глобальных тенденций, а также практических, экспериментальных и теоретических достижений в области безопасности авиации и космических технологий.

Как сообщил московский корреспондент «УНИАН» со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России, Российскую Федерацию на «АВИАСВИТ – XX» представят 4 организации: «ОАК», «Роствертол», «Вертолеты России», «Прибор».

По информации организаторов выставки, всего этом году планируется участие 143 компаний из 29 иностранных государств, в том числе из Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая, Малайзии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Бразилии, Чили.