Украина может заместить отечественными товарами импорт на 8-12 млрд грн – ФРУ

Украина может сократить импорт на 8-12 млрд грн, если при проведении закупок за государственные средства или средства госпредприятий предпочтение будет отдаваться продукции украинских компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Федерации работодателей Украины Дмитрия Фирташа, такие оценки прозвучали сегодня на заседании Совета Федерации работодателей Украины.

«Сегодня, покупая иностранную продукцию, Украина поддерживает экономики и занятость в других странах вместо того, чтобы поддержать свои предприятия и своих людей. Чтобы усилить экономику, государственные органы и госкомпании должны, где возможно, отказаться от импорта продукции, которую можно купить у украинских предприятий. Нужно покупать украинское», – подчеркнул Д.Фирташ.

По словам председателя ФРУ, направление дополнительных средств в украинскую экономику стимулирует ее рост и увеличение количества рабочих мест.

«Сегодня страны Евросоюза, Россия, Китай, США, Индия при проведении госзакупок на законодательном уровне предоставили преференции своим компаниям, ограничивая доступ иностранных предприятий. Украина должна изучить опыт этих стран и создать условия, которые стимулировали бы участие украинских компаний в закупках за бюджетные средства», - сказал Д.Фирташ.

В пресс-службе Д.Фирташа отметили, что в ближайшее время ФРУ предложит правительству провести совещание при участии представителей всех отраслей для рассмотрения механизмов стимулирования участия украинских компаний в закупках за госсредства и за средства госкомпаний.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственный службы статистики, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2012 года составило 8,659 млрд долл., что на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (6,735 млрд долл.).

Импорт из стран СНГ составил 41,6% от общего объема, Европы - 32,1%, в т.ч. из стран Европейского Союза - 30,6%, Азии - 19,3%, Америки - 5,7%, Африки - 1%, Австралии и Океании - 0,3%.

В общем объеме импорта наибольшие поступления осуществлялись из России. Это топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, механические машины, черные металлы.