КГГА уверяет, что предприятие «Запад» полностью очищено от радиоактивного бериллия

Государственное научно-производственное предприятие «Запад», расположенное в Святошинском районе столицы, полностью очищено от более чем 500 тонн радиоактивного бериллия и готово к организации производства на его территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики КГГА Людмила Денисюк сообщила во время выездного совещания на территории предприятия «Запад» по решению актуальных вопросов в сфере техногенно-экологической безопасности Киева.

Она сообщила, что в течение четырех месяцев 111 контейнеров весом 5 тонн каждый были вывезены с территории завода.

«Территория на сегодняшний день является полностью безопасной, и управление экологии занимается лабораторными исследованиями на предмет того, какой уровень бериллиевых отходов остался на территории этого завода», - сообщила Л.Денисюк и отметила, что соответствующие исследования уже завершаются.

Она также сказала, что предприятию, которое занималась вывозом бериллия с территории Украины, перечислено почти 14 млн. грн.

По словам Л.Денисюк, контейнеры вывезли 19 июня, а 16 июля они уже были доставлены к месту захоронения.

Также Л.Денисюк отметила, что сейчас власти должны решить, каким образом в дальнейшем использовать 2,5 га территории предприятия «Запад».

В свою очередь начальник Главного управления коммунальной собственности Киева Дмитрий Парфененко напомнил, что в июле Киевсовет принял решение о передаче в коммунальную собственность ГНПП «Запад», в настоящее время завершается работа по подготовке распоряжения Кабинета министров о передаче завода из государственной в коммунальную собственность.

«Где-то через месяц эта работа будет завершена», - сказал Д.Парфененко.

В то же время председатель Святошинской райгосадминистрации Сергей Рюмшин сообщил, что сейчас есть предложениями относительно открытия на территории предприятия мебельного производства или изготовления изделий из древесины.

Как сообщал УНИАН, ГНПП «Запад» ранее использовало бериллий для производства космических аппаратов. Металл хранился в контейнерах на территории завода многие годы.