Долг государства по НДС перед Крюковским ВСЗ с начала года вырос в 4 раза

Долг государства по налогу на добавленную стоимость перед ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) с начала года вырос в 4 раза, или на 350 млн грн — до 600 млн грн.

Об этом журналистам в среду сообщил глава наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, на первое января долг государства по НДС составлял 150 млн грн.

«С начала года долг увеличился до 600 млн грн. Пока неясно, когда эта сумма будет погашена. С этой проблемой мы на днях обратились к Николаю Азарову», - сказал В.Приходько.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.