«Антонов» поставит кубинской авиакомпании три самолета Ан-158

ГП «Антонов» поставит кубинской авиакомпании «Кубана» три самолета Ан-158.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Александр Кива.

По его словам, российская лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» заключила твердый контракт на поставку трех самолетов Ан-158 Кубе, еще на три самолета предусмотрен аукцион.

«Таким образом, в целом на Кубу может быть поставлено 6 самолетов Ан-158. Уже на следующей неделе в Киев прибывает первая группа технического и летного состава с Кубы, для начала обучения. Соответствующий контракт уже подписан», - сказал А.Кива.

При этом он уточнил, что первый самолет Ан-158 будет передан кубинскому заказчику до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в ходе международного авиакосмического салона Farnborough-2012 (Великобритания) российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" (ОАО «ИФК») и панамская South American Aircraft Leasing S.A подписали договор купли-продажи 15 самолетов Ан-148 и Ан-158. Контракт предусматривает поставку в Панаму первых трех самолетов Ан-158 с декабря 2012 года в течение тех месяцев, а также опцион на поставку пяти Ан-158 и семи Ан-148 в 2013-2014 годах.

Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.