Украина планирует ввести утилизационный сбор на весь импорт автомобилей

Правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения.

Как стало известно УНИАН, проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом министров.

Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России.

Согласно изменениям, из постановления №843 предлагается исключить уточнение, что сбор вводится лишь на продукцию, происходящую из РФ, что означает распространение действия сбора на весь импорт.

Также изменения содержат дополнение, что нормы по уплате утилизационного сбора не распространяются на украинских производителей (резидентов).

«От обязанности заключать договоры… освобождаются производители (резиденты Украины), которые отвечают одновременно таким требованиям:

- осуществляют операции по нанесению индивидуального идентификационного номера (VIN) на неразъемные составные части кузова или кабины, или шасси, или другие составляющие части транспортного средства, которые имеют идентификационные номера;

- осуществляют производство транспортных средств категории M и/или Nb и/или N2, и/или N3 по технологии, которая включает сварку (изготовление методом неразъемного соединения), окрашивание кузова или кабины (для транспортных средств категории M - сварка, окрашивание кузова, для транспортных средств категории Nj и/или N2 - сварка, окрашивание кузова или кабины, для транспортных средств категории N3 - сварка, окрашивание кабины) и сборку таких транспортных средств. Для транспортных средств категории Ni и/или N2 вместо производственных и технологических операций сварки и окрашивания кузова или кабины допускается осуществление операций по изготовлению рамы с подвеской», - говорится в проекте постановления.

(Речь идет о договоре о выполнении работ по организации заготовки и утилизации автомобилей с учетом утвержденных этим постановлением предельных цен за услуги по организации заготовки и утилизации непригодных для использования транспортных средств и кузовов для них с уполномоченными предприятиями, которые принадлежат к сфере управления Министерства экологии и природных ресурсов, или другими субъектами ведения хозяйства, которые имеют необходимые мощности и, в предусмотренных законом случаях, соответствующие лицензии и/или другие разрешительные документы).

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

Напомним, что 28 сентября в Ялте состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В повестку дня включено более двадцати вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках Содружества.

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