Украина хочет ввести утилизационный сбор на весь импорт автомобилей

Правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения.

Как стало известно УНИАН, проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом Министров.

Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России.

Согласно изменениям, из постановления №843 предлагается исключить уточнение, что сбор вводится лишь на продукцию, происходящую из РФ, что означает распространение действия сбора на весь импорт.

Также изменения содержат дополнение, что нормы по уплате утилизационного сбора не распространяются на украинских производителей (резидентов).

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.