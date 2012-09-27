Достижение компромисса по ЗЗФ станет примером решения спора бизнеса и государства - Карташов

Достижение компромисса по проблемным вопросам функционирования ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) будет хорошим примером решения спорных ситуаций между государством и частным бизнесом, заявил в интервью УНИАН экс-мэр Запорожья Евгений Карташов.

«Конечно, было бы лучше, если бы все проблемные вопросы по ЗЗФ были сняты раньше, не стоило доводить проблему до каких-то пиковых ситуаций», - сказал Е.Карташов, комментируя заявление председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Пеклушенко, о стабилизации ситуации на ЗЗФ.

«Хорошо, что договоренность по ЗЗФ все же была достигнута. Там есть взаимные обязательства, как с одной, так и с другой стороны - государство выходит на решение вопроса с тарифом на электроэнергию для ЗЗФ, а предприятие в свою очередь выполняет программу модернизации, решает экологические вопросы и так далее. Я надеюсь, что в ближайшее время завод начнет восстанавливать объемы производства. Самое главное, что будет сохранен трудовой коллектив предприятия, люди будут получать достойные зарплаты, от остановки завода не пострадает городской бюджет», - добавил экс-мэр Запорожья.

В свою очередь, доцент кафедры экономики промышленности Национальной металлургической академии Украины Андрей Педько в комментарии УНИАН отметил, что для предприятий, которые в силу применяемой технологии потребляют большие объемы электроэнергии, целесообразно устанавливать льготный (или дифференцированный) тариф. По словам эксперта, в черной металлургии это касается, в первую очередь, ферросплавного и электросталеплавильного производства.

«Напомню, что в еще марте 2010 года закончилось действие «Меморандума о совместных действиях правительства и предприятий отрасли по преодолению кризисных явлений в металлургии», подписанного между предприятиями черной металлургии и правительством относительно стабилизации цен на электроэнергию на период мирового финансово-экономического кризиса. За истекшие 2,5 года (по данным на август 2012 г.) тариф на электроэнергию, скажем, для ферросплавных предприятий Украины увеличился на 79%. При этом цены ферросплавов на мировых рынках стагнировали, порой демонстрируя тенденцию к определенному снижению. Соответственно, показатель рентабельности продукции балансирует на грани нулевых/отрицательных значений. Вряд ли нужно доказывать, что работать нерентабельно на протяжении длительного времени ныне никто позволить себе не может», - сказал А.Педько.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в ходе аппаратного совещания в Запорожской ОГА глава области А.Пеклушенко заявил, что «возврат НДС, решение вопроса по подстанции «Ферросплавная-2» и снижение стоимости электроэнергии до 6 центов – таковы предложения облгосадминистрации по ферросплавному заводу. Мы твердо стоим на позиции: 6 центов для ферросплавного производства. Если будет необходимо, я готов поднять этот вопрос перед президентом Украины».

При этом участвовавший в аппаратном совещанию, председатель правления ЗЗФ Павел Кравченко сообщил, что на предприятии начались подготовительные работы, необходимые для возможного наращивания производства ферросплавов.

Кравченко уточнил агентству УНИАН, что данные работы ведутся с учетом того, что озвученные запорожским губернатором решения могут быть и не приняты.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Днепропетровске в ходе всеукраинского совещания по поддержке реального сектора экономики Президент Украины Виктор Янукович дал поручение до 1 октября решить проблемные вопросы Запорожского завода ферросплавов.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 году предприятие сократило по сравнению с 2010 годом объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

По данным председателя Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), председателя правления ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Павла Кравченко, основная причина столь резкого изменения ситуации на ЗЗФ – перевод завода, на протяжении многих лет получавшего электроэнергию по I классу потребления электроэнергии, на II класс, при работе по которому Запорожский завод ферросплавов не имеет возможности конкурировать с зарубежными ферросплавными предприятиями.