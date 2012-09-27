Россия отложила решение по совместной с Украиной космической программе «Днепр»

Москва. Россия не видит содержательных предложений со стороны Украины по космической программе «Днепр», поэтому решение по судьбе проекта откладывается минимум на месяц.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает ИТАР-ТАСС.

"Если мы не получим каких-либо документов (от Украины), которые действительно позволят нам оценить вклад и прагматично поступить в рамках этого сотрудничества, соответственно мы предложим свой вариант. Наверное, для этого потребуется дополнительное время, где-то около месяца. Об этом мы сегодня договорились», - сказал Д.Рогозин.

Д.Рогозин напомнил, что в июле состоялась встреча на уровне президентов двух стран в Ялте, и тогда было дано поручение, в том числе и украинской стороне, "посчитать, сколько все это реально стоит".

"До сих пор мы исходим из того, что схема вкладов трех сторон и выгода, которую каждая сторона получит, непрозрачна", - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что по его данным, все сроки о предоставлении необходимой документации уже вышли. "Сентябрь заканчивается, до сих пор никаких материалов в том виде, в котором мы их просили, мы от украинской стороны не получили", - сообщил чиновник.

Он добавил, что сегодня говорил с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который в пятницу посетит Ялту с рабочим визитом, и проинформировал его о сделанных выводах о судьбе проекта "Днепр".

"Думаю, что этот разговор будет продолжен премьером Российской Федерации с украинскими собеседниками, - уточнил зампред правительства. - Но в целом мы не видим, что за словами, обещаниями, которые даны нашими украинскими коллегами, есть какая-то содержательная сторона".

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2011 года ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2».

Источник, приближенный к исполнителям программы “Днепр”, отметил, что, несмотря на все экономические преимущества, будущее программы зависит от политической воли руководства России. По словам собеседника УНИАН, годичная приостановка произошла именно из-за позиции Минобороны РФ.

В январе 2012 г. президент РФ Дмитрий Медведев принял решение о продолжении реализации совместной программы по использованию снятых с боевого дежурства ракет РС-20 для запуска космических аппаратов в коммерческих целях (программа «Днепр»).

Справка УНИАН: Кооперацией предприятий России и Украине, во взаимодействии с Министерством обороны России и космическими агентствами России и Украины, в течение 1992-2003 годов была создана ракетно-космическая система «Днепр» для запусков космических аппаратов на базе технологии ликвидированных стратегических ракет РС-20.

Работа по созданию и коммерческой эксплуатации ракетно-космической системы на базе стратегических ракет РС-20 для запуска космических аппаратов была возложена на МКК «Космотрас», получив название программа «Днепр».