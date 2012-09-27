«Завод №410 ГА» передаст индийскому заказчику очередные 5 самолетов Ан-32

Военно-воздушным силам Индии 4 октября будут переданы очередные 5 самолетов Ан-32, прошедшие модернизацию и ремонт на государственном предприятии авиаремонтном «Заводе №410 Гражданской авиации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе Международного авиационно-космического салона ««Авиасвит-ХХІ» сообщил журналистам генеральный директор завода Сергей Подреза.

По его словам, после передачи очередных 5 самолетов индийским ВВС общее количество отремонтированных и модернизированных в Украине Ан-32 в рамках индийского заказа составит 20 штук.

«Экватор заказа пройден. Всего в Украине будет отремонтировано 40 самолетов Ан-32 ВВС Индии. Сроки контракта выполняются с изначально установленными. В течение следующих трех лет мы завершим ремонт еще 20 самолетов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2009 года Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» и Министерство обороны Индии договорились о модернизации и ремонте принадлежащих ВВС Индии 105 самолетов Ан-32; главным исполнителем работ является ГП «Антонов».

Срок реализации контракта составляет 5 лет, а его общая стоимость составит около 450 млн. долл.

ГП «Завод 410 ГА» был основан 1 июля 1948 года как авиаремонтная база на территории аэропорта Жуляны, он входит в состав Госпредприятия «Антонов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Завод-410 ГА» планирует модернизировать вертолеты Ми-8Т и самолеты АН-26