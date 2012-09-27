«Антонов» может сменить поставщиков комплектующих

Государственное предприятие «Антонов» не исключает смены отдельных поставщиков комплектующих для самолетов, собираемых на предприятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ», заявил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

По его словам, сегодня условия поставок ряда комплектующих для самолетов Ан-140 и Ан-148/158 не удовлетворяют ГП «Антонов».

«Если западные агрегаты в два раза дешевле, мы будем переходить на них. А то получается, что нам какой-то насосик продают по цене «Мерседеса», и на этом насосике производитель хочет в рай въехать. Этого не будет», - подчеркнул Д.Кива.

Он также не исключил, что если будут соответствующие пожелания заказчика на самолеты, производимые ГП «Антонов», могут устанавливаться двигатели западного производства.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с запорожским двигателестроительным предприятием «Мотор Сич», но если заказчик захочет какой-то конкретный двигатель, мы будем удовлетворять его запросы», - сказал Д.Кива.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Антонов» намерено в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» подписать договор с российской компанией с компанией «Русские машины» о создании совместного предприятия по производству самолетов Ан-140.

Министерство промышленности и торговли РФ ранее заявляло о намерениях заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели Д-436-148, которые производит ОАО «Мотор Сич», на российско-французские двигателя Sam-146, который используется при производстве Sukhoi SuperJet-100.

Справка УНИАН. АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодняшний день состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).