«Антонов» и «Русские машины» намерены создать СП в 2013 году

Государственное предприятие «Антонов» и компания «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, намерены создать совместное предприятие в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» заявил директор по авиационному бизнесу ОАО «Русские машины» Сергей Лихарев.

В ходе конференции президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива и директор ОАО «Русские машины» С.Лихарев подписали соглашение об интенсификации работ по производству Ан-140.

«СП могло быть создано быстрее, но есть вопросы к законодательной базе, ее гармонизации между двумя государствами. Хотя мы не говорим об обязательной необходимости законодательных изменений, но они могут потребоваться», - отметил С.Лахарев.

Среди основных задач СП он назвал разработку новых модификаций Ан-140, в частности, рамповой версии для нужд российских пограничников, военных и других силовых структур.

«Также планируем выйти на мировой рынок с новой удлиненной версией самолета», - сказал С.Лихарев.

Как сообщал УНИАН, ранее госпредприятие «Антонов» заявляло о намерениях в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» подписать договор с российской компанией с компанией «Русские машины» о создании совместного предприятия по производству самолетов Ан-140.

Самарский авиазавод, являющийся партнером ГП «Антонов» по производству самолетов Ан-140, имеет достаточно большое количество заказов на эти машины.

Справка УНИАН. АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.