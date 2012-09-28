Украина отменит антидемпинг импорта абразивного инструмента из РФ в конце марта 2013 года

Срок действия антидемпинговой пошлины в отношении импорта абразивного инструмента из Российской Федерации в размере 34,6% закончится 28 марта 2013 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №176 от 28 сентября 2012 года.

Данные меры были введены по решению Межведомственной комиссии по международной торговле от 7 февраля 2008 года сроком на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля 2007 года Межведомственная комиссия по международной торговле начала антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину абразивного инструмента, произведенного в Российской Федерации.

Расследование было начато по заявлению предприятия «Иршавский абразивный завод» и ЧП «Корунд».

В заявлении отмечалось, что импорт в Украину абразивных инструментов в 2005 году увеличился на 106,5% по сравнению с 2003 годом. При этом импорт осуществлялся по ценам ниже, чем на рынке РФ, от 6,3% до 43,39% в зависимости от марки. Заявители подчеркнули, что таким образом компаниям был нанесен ущерб, выразившийся в сокращении объемов продаж украинской продукции на внутреннем рынке на 12,6%, уменьшении объемов производства на 15,1%, снижении доли заявителей на внутреннем рынке на 55,7%.

В ходе расследования комиссия установила, что на протяжении 2006 года импорт в Украину абразивного инструмента из России осуществлялся по демпинговым ценам, и дальнейшие такие действия угрожают нанесением существенного вреда национальному товаропроизводителю.