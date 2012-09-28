Ан-140 зарекомендовал себя как успешный коммерческий самолет — «Русские машины»

Ан-140 зарекомендовал себя на российском рынке, как успешный коммерческий самолет. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал генеральный директор по авиационному бизнесу компании «Русские Машины» Сергей Лихарев. (В состав корпорации «Русские машины» входит самарский авиазавод «Авиакор», производящий в кооперации с ГП «Антонов» самолет Ан-140 - УНИАН).

По словам С.Лихарева, еще на так давно российские заказчики не замечали Ан-140. «Однако в последнее время эта тенденция изменилась, и Ан-140 начал завоевывать популярность среди авиакомпаний и государственных структур России как надежный самолет для эксплуатации в сложных климатических условиях. И для нас особенно приятно, что рост популярности Ан-140 выражается не в разговорах, а в росте количества заказов на эту машину», - отметил представитель российской корпорации.

Вместе с тем, он признал, что самолет еще не полностью избавился от «детских болезней». «Конечно, вопросы к самолету остаются, поскольку эксплуатируется он зачастую в крайне суровых условиях. В принципе это нормально для самолета, который выпущен пока в количестве менее 20 экземпляров. Другое дело, что ГП «Антонов» совместно с заводом «Авиакор» уже довели самолет до очень неплохих коммерческих показателей эксплуатации. Налет некоторых самолетов превышает 300 часов в месяц, то есть не менее 10 часов в сутки. Для регионального самолета это очень много, далеко не все магистральные самолеты достигают такого налета. Поэтому я считаю, что Ан-140 уже устоялся, выйдя на первую ступень как успешный коммерческий самолет», - отметил С.Лихарев.

Он убежден, что у Ан-140 очень хорошие перспективы на рынке ближнемагистральных самолетов. «К примеру, у хорошо зарекомендовавшего себя Ан-24, на смену которому должен придти Ан-140, расход топлива 34 грамма на пассажирокилометр, а у Ан-140 только 22 грамма. То есть расход топлива в полтора раза меньше, а это очень важно для эксплуатантов», - подчеркнул С.Лихарев.

Как сообщал УНИАН, компания «Русские машины» намерены до конца года подписать контракт на поставку Минобороны РФ 11 самолетов Ан-140. Также ведутся переговоры о подписании контрактов еще на несколько десятков самолетов, которые будут поставлены одной из российских госструктур.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

Корпорация «Русские машины» создана в 2005 году на базе машиностроительных активов, принадлежащих компании "Базовый элемент".