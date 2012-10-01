В Украине производство основных видов металлопродукции сократилось на 1-8%

В Украине, по оперативным данным, за январь-сентябрь 2012 года производство основных видов металлопродукции сократилось относительно аналогичного периода 2011 г на 1-8%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За 9 месяцев метпредприятия произвели 21,967 млн тонн общего проката, что на 8%, или на 1,849 млн тонн меньше, чем за 9 месяцев 2011 г.

Производство стали за указанный период снизилось на 6% (на 1,45 млн тонн) - до 24,592 млн тонн.

Производство чугуна за январь-сентябрь сократилось относительно января-сентября 2011 г. на 1%, или на 163 тыс. тонн - до 21,358 млн тонн.

Производство метизов за отчетный период снизилось на 26%, или на 54 тыс. тонн – до 156 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. производство чугуна в Украине выросло по сравнению с 2010 г. на 6% - 28,879 млн тонн, стали – на 6% - до 34,689 млн тонн, проката - на 3% - до 31,677 млн тонн.