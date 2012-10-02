Украина и Россия до 1 ноября намерены урегулировать "утилизационный" вопрос

Украина и Россия намерены до 1 ноября урегулировать вопрос об утилизационном сборе на автомобили при взаимной торговле.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам министра, вопрос о применении к авто утилизационного сбора обсуждался на встрече премьер-министров на саммите в Крыму 28 сентября.

«Поднимался вопрос о неприменении к производителям так называемого утилизационного сбора. Был предложен проект межгосударственного соглашения», - сказал он.

П.Порошенко сообщил, что предложенный документ должен пройти ряд процедур. В частности, в Украине его должно утвердить правительство, а в России необходима процедура ратификации. «Мы договорились, что это должно быть сделано до 1 ноября», -уточнил министр.

«Действия наших российских партнеров были достаточно решительны, и я надеюсь, что ту негативную тенденцию, которую мы имеем в машиностроении (на 21% сегодня упало автомобилестроение), мы сможем сломать, открыв приоритетные для нас рынки», - добавил П.Порошенко.

Напомним, что правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения. Проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом министров. Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России, что означает распространение действия сбора на весь импорт.

Также изменения содержат дополнение, что нормы по уплате утилизационного сбора не распространяются на украинских производителей (резидентов).

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Ранее сообщалось, что межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.